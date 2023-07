Landin og sjældne sommerfugle landet i Aalborg

AALBORG:Efter 11 år i tysk håndbold tog Niklas Landin torsdag hul på et nyt kapitel af karrieren. Her havde stjernemålmanden første arbejdsdag i Aalborg Håndbold, hvor han hilste pænt på de nye holdkammerater og for første gang indtog halgulvet under cheftræner Stefan Madsens ledelse.

- Det er spændende at møde ind i en ny klub, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal forvente den første dag. Det er lige før, at man kan snakke om at have sommerfugle i maven igen. I Kiel var alt jo blevet rutine, men her kender jeg ikke min plads endnu og ved ikke rigtig, hvad der skal ske, eller hvor jeg skal gå hen, forklarer Niklas Landin.

Uden for håndboldbanen er han og familien, der tæller konen Liv og børnene Pelle og Silje, dog allerede ved at falde til i de nye omgivelser i Aalborg, hvor hverdagen fremover skal foregå.

Mikkel Hansen og Niklas Landin, der kender hinanden fra mere end 10 fælles årti på landsholdet, faldt hurtigt i snak ved den første træning. Foto: Bente Poder

- Vi fik nøglerne til vores hus 1. marts, så der har været god tid til at komme på plads. Vi har allerede været en del rundt i byen, og det har indtil videre været en rigtig positiv oplevelse. Når jeg tidligere har været i Aalborg med Kiel eller landsholdet, har jeg jo kun lige set Gigantium og Scandic, fortæller Niklas Landin.

Vinder familietid

Han ser med skiftet til Aalborg Håndbold frem til at få mere tid med familien, fordi der er forholdsvis kort afstand til udekampene i den danske liga.

- Jeg glæder mig virkelig over ikke at skulle bruge minimum seks timer på en udebanetur og skulle afsted allerede dagen inden en kamp. Det giver mere tid sammen med familien, og det har klart spillet ind i vores beslutning om at vende hjem til Danmark.

De nye ansigter i Aalborg Håndbold Niklas Landin, målmand

Fabian Norsten, målmand

Simon Hald, stregspiller

Lukas Nilsson, venstre back

Jack Thurin, højre back

Thomas Arnoldsen, venstre back

Aleks Vlah, playmaker

Patrick Wiesmach, højre fløj

Simon Dahl, assistenttræner



Noget usædvanligt vandt Aalborg Håndbold ikke en stor titel i den forgangne sæson, og dermed er kravet om sportslig succes massivt på Niklas Landin og de øvrige spillere til den kommende sæson.

- I Kiel blev det betragtet som en skandale, hvis vi ikke vandt det tyske mesterskab, så det passer mig egentlig fint, at der er store forventninger. Det har vi også til os selv som hold.

Niklas Landin kommer ikke til at savne håndboldlivet på den tyske landevej. Geografien i Danmark kommer familielivet til gode. Foto: Bente Poder

Landin er blot én af otte nye spillerprofiler hos Aalborg Håndbold, der desuden har fået boostet truppen med Mikkel Hansen ovenpå en halvt års sygemelding med stress.

- Jeg har en forhåbning om, at vi relativt hurtigt får spillet alle de nye folk ind på holdet. Det bliver vores største arbejdsopgave at få det til at fungere relativt hurtigt. For min del er jeg optimistisk i forhold til den midterblok, der kommer til at stå foran mig. Jeg kender jo både Henrik Møllgaard og Simon Hald fra landsholdet, påpeger han.

Blødning i benet

Der er dog et lille fysisk spørgsmålstegn ved Niklas Landin her i opstarten, for han sluttede sæsonen i Kiel som småskadet.

- Jeg fik en lille blødning i mit skinneben i tredjesidste spillerunde, og jeg er da lidt spændt på, hvordan benet reagerer, når det får bolde ind på sig igen. Min fornemmelse er dog, at det går klart i den rigtige retning, forsikrer han.

Blå bog for Niklas Landin Født: 19. december 1988 i Søborg

Position: Målmand

Familie: Gift med Liv og far til børnene Pelle på otte og Silje på fem år

Gennembrud: Spillede hos GOG fra 2006 til 2010, inden han skiftede til Bjerringbro-Silkeborg

Tiden i Tyskland: Spillede fra 2012 til 2023 for først Rhein Neckar Löven og siden THW Kiel

Titler: Har vundet både OL, VM og EM med landsholdet og Champions League med Kiel

Kontrakt: Har skrevet under med Aalborg Håndbold til sommeren 2027

Han skal i den kommende sæson danne makkerpar med den svenske landsholdsreserve Fabian Norsten i målet.

- Jeg håber, at vi kommer til at supplere hinanden godt, sådan at når den ene har en mindre god dag, så kommer den anden ind og leverer i stedet. Det har fungeret fint for mig i Kiel på den måde, og det tror jeg også på, at det kan gøre her, fastslår Niklas Landin.

Første træningsdag i Aalborg Håndbold