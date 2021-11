Landin om Aalborg: Det er en attraktiv klub

HÅNDBOLD:Torsdag mødte Aalborg Håndbold og THW Kiel hinanden i Champions League gruppespillet i Kiel, hvor hjemmeholdet vandt med 31-28 til trods for spænding i kampens døende minutter.

En af kampens helt store spillere var Kiel-målmanden Niklas Landin, der stod en brandkamp og gjorde det svært for aalborgenserne gennem alle 60 minutter.

De to hold mødtes også i sidste sæson i Champions League, hvor det blev til to sejre til Kiel, Sidenhen har aalborgenserne opgraderet gevaldigt i spillertruppen, og det kunne Kiel-målmanden også mærke.

- De har fået hentet nogle europæiske topspillere hjem, og de er bare kørt videre fra sidste sæson. Det var også en svær kamp sidste år, hvor jeg tror, vi vinder med to mål og er bagud i det meste af de sidste fem minutter, men ender med at vinde. Jeg ser Aalborg som et af de hold, der kan gå helt til tops i den her gruppe, og derfor har vi ekstremt meget respekt for dem, understreger han.

I sommeren 2021 præsenterede Aalborg Håndbold både verdensstjernen Aron Pálmarsson, der tilsluttede sig holdet op til den igangværende sæson, og Mikkel Hansen, der slutter sig til aalborgenserne i sommeren 2022.

I den sammenhæng begyndte flere Aalborg-fans at drømme håbefuldt efter nyheden om, at landsholdskeeperen Niklas Landin også ville finde vej til det Nordjyske. Selvom Kiel-målmanden i sommeren 2021 forlængede sin kontrakt med den tyske klub med yderligere fire år, så er en fremtid i Aalborg håndbold ikke helt urealistisk.

- Aalborg er selvfølgelig en utrolig attraktiv klub, men problemet er jo, at jeg har forlænget fire år med Kiel, så det er svært lige nu, fortæller Niklas Landin med et smil.

Onsdag 24. november tørner de to klubber igen sammen, når Aalborg Håndbold hjemme tager imod THW Kiel i returopgøret, og selvom de tyske mestre vandt det første slag, så er det ikke ensbetydende med, at de føler sig overlegne.

- Sejren gør at vi kan køre videre i det forsvars-gear, som vi startede på i dag, jeg følte egentlig, at de havde svært ved at komme til nogle chancer bagfra. Vi skal have styr på deres stregspillere, som udfordrede os i kampen hjemme, men ellers håber jeg, at vi kan starte lige så stærkt, som vi gjorde sidste år, fortæller Niklas Landin

- Det ville være dumt at tænke, at fordi vi vandt torsdag, så har vi vundet kampen onsdag, understreger han.