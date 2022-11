Landin om Aalborg-møde: På mange måder specielt

KIEL: Det er et halvt år siden, det blev annonceret, at Niklas Landin fra sommeren 2023 forlader THW Kiel og i stedet trækker Aalborg Håndbolds trøje over hovedet. Inden Kielerkanalen bliver skiftet ud med Limfjorden, skal landsholdsmålmanden dog gøre sit arbejde færdigt for den tyske bundesligaklub, og det kan onsdag aften gå ud over aalborgenserne.

- Der er ingen grund til at skjule, at det bliver en speciel kamp, siger Niklas Landin forud for de to holds Champions League-brag i Wunderino Arena.

- Aalborg er min kommende klub, og det vil der selvfølgelig være fokus på fra flere sider op til kampen. Men når fløjten først lyder onsdag aften, bør det stadig blive en kamp som alle andre, tilføjer han.

Selvom Niklas Landin først tiltræder i det nordjyske til sommer, har han allerede et godt blik for Aalborg, hvor han tilbragte en del af sin sommerferie.

- Der fandt vi det hus, som vi skal flytte ind i, og det er rart allerede nu at kunne sætte flueben ud for den del. Nu er der ro på alle de praktiske ting omkring mit skifte, og så kan jeg bedre have fuld fokus på Kiel indtil da.

Niklas Landin føler sig fysisk og mentalt på toppen, selvom THW Kiel lige nu gennemgår en stressende periode. Arkivfoto: Lars Pauli

Fokus i den tyske klub er lige nu på at grave holdet op fra en stor nedtur i Champions League, hvor holdet for en uge siden blev savet midt over på udebane af franske Nantes. Tyskerne blev her nedlagt med 38-30 og var undervejs bagud med 13 mål.

- Det var en kollektiv offday, hvor utrolig mange ting gik galt. Der var ingen stopklods, og det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Den slags kan dog ske i ny og næ, og så er det ekstremt vigtigt, at vi skynder os at grave os op fra den præstation, påpeger Niklas Landin.

Bundesliga vigtigst

Nederlaget var sæsonens tredje i Champions League for THW Kiel, der derfor halter to point efter Aalborg Håndbold i tabellen. Men eftersom seks af de otte hold i puljen går videre, er skaden stadig til at overse.

- Vi ryger heller ikke ud af Champions League, selvom vi skulle tabe til Aalborg onsdag aften. Der forholder det sig anderledes i Bundesligaen, hvor sæsonen nærmest kan være slut, hvis man taber to kampe.

- Men man skal ikke være i tvivl om, at vi satser alt på at slå Aalborg. Hverken i klubben eller i byen vil man acceptere at tabe på hjemmebane. Samtidig er det vigtigt at få sat en prop i en lidt dårlig periode, så det ikke begynder at smitte af på Bundesligaen, påpeger Niklas Landin.

THW Kiel har hidtil i denne sæson måttet se bort fra den tidligere Aalborg-spiller og verdensstjerne Sander Sagosen, og nordmanden ventes først klar i det nye år. Desuden sidder den danske landsholdsfløj Magnus Landin samt de to tyske landsholdsspillere Rune Damke og Henrik Pekeler også udenfor i øjeblikket.

- Nu har jeg spillet i Kiel i mange år og oplevet mange spillerskader, men det har egentlig været ligegyldigt i forhold til forventningerne. Så længe, der har været syv spillere på banen, forventer alle i hele Kiel, at vi vinder. Undskyldninger gider man ikke høre på, fortæller Niklas Landin.

Niklas Landin og THW Kiel tabte i november 2021 til Aalborg Håndbold. Det var første nederlag i seks indbyrdes kampe mellem de to mandskaber. Arkivfoto: Torben Hansen

Skader er også et tema hos Aalborg Håndbold, der på det seneste blandt andre har manglet målmand Mikael Aggefors, og dermed er Simon Gade meget overladt til sig selv i målet. THW Kiel er derimod dækket ind med tre friske målmænd fra højeste hylde.

- Jeg håber da, vi kan vise, at vi er bredere dækket ind. Men hvis Simon Gade har en god dag, behøver han jo ikke en backup. Det er i høj grad dagsformen, der vil vise, om det får nogen betydning, mener Niklas Landin.

Niklas Landin har spillet for THW Kiel siden sommeren 2015, og onsdagens møde med Aalborg er det syvende mellem de to hold i den periode. Tyskerne har vundet fem af de hidtidige indbyrdes dyster, mens eneste Aalborg-triumf er hjemmesejren på 35-33 for et år siden.

Onsdag er dog første gang, at Landin kommer til at stå overfor et Aalborg-hold, der har landsholdskammeraten Mikkel Hansen på holdkortet.

- Jeg har spillet mod Mikkel en del gange, da han var i Paris, og de dueller er vist gået begge veje. Vi kender jo en del til hinandens skud og bevægelser, siger landsholdsmålmanden, der også har bemærket et andet nyt ansigt på aalborgensernes hold.

- Jeg hæfter mig ved den udvikling, som Mads Hoxer allerede har gennemgået i sin første tid i Aalborg. Det ser utrolig lovende ud, men han må godt lige tage en slapper onsdag aften. Så kan han fortsætte sin optur bagefter, siger Niklas Landin med et glimt i øjet.