Landin storspillede mens Hansen blev sparet

Der er to stjerner i Aalborg Håndbold, der bare skinner lidt klarere end de andre i den stjernegalakse, som direktør Jan Larsen har fået sat sammen. I hvert fald hvis du spørger de mange børn, der gik på selfie- og autografjagt efter 38-26-sejren over Skjern.

Længe efter de øvrige spillere var gået i bad, stod Niklas Landin og Mikkel Hansen og skrev autografer og deltog på selfies. Dansk håndbolds to største navne gennem tiden var for første gang på samme hold til en kamp i den danske liga, men kampen forløb vidt forskelligt for de to megastjerner.

Mens en småskadet Mikkel Hansen blev sparet, så leverede Niklas Landin 14 redninger og viste fra første kast, at han er en gigantisk forstærkning på et allerede stjernebesat Aalborg-hold.

- Jeg er glad for at have første ligakamp bag mig, og jeg står tilbage med en masse positive tanker omkring kampen. Jeg er meget tilfreds med måden, vi startede turneringen på, siger Niklas Landin om 38-26-sejren over Skjern.

- Overordnet set synes jeg det var godt. Vi havde nogle udsving i løbet af kampen, hvor Skjern kom lidt for tæt på efter min mening, siger Landin, der selv var stærkt medvirkende til, at spændingen blev dræbt i løbet af anden halvleg.

Se flere billeder fra kampen mellem Aalborg Håndbold og Skjern i ligapremieren på hjemmebanen i Aalborg

Han var hurtig til at sende roser videre til nogle af holdkammerater, der greb chancen i lørdagens storsejr.

- De spillere, der fik chancen i dag, de greb den virkelig. Stor cadeau til Jack Thurin, og da Marinus Munk kom ind, så traf han kun gode beslutninger. Det er virkelig fedt at se, at to der ikke har set banen så meget kommer ind og leverer så godt. Derudover er det altid dejligt, når man begynder en ny sæson godt, siger Niklas Landin.

Efter et par lidt ustabile Aalborg Håndbold-præstationer i de første kampe, så var der ingen slinger i valsen, da lørdagens kamp skulle afgøres. De defensive udfald, som der har været i de forrige kampe var afløst af redninger og kontant forsvarsspil i lørdagens kamp.

- Jeg synes, vi står fint defensivt, og det synes jeg sådan set også vi har stået fint defensivt i de andre kampe. Der har bare været de her udfald, hvor vi har tillad alt for mange mål på meget, meget kort tid. Så ser det skidt ud, men når vi kommer ned og står seks mod seks, så vil de fleste hold have svært ved at score mod os, vurderer Landin.

- Hvis vi kan klø på over 60 minutter, som vi gjorde i dag, så ved vi også, at mange hold vil have svært ved at følge med. Vi har en masse spillere, og vi skal også kunne skifte rundt, uden det kan ses på måltavlen.

Hansen blev sparet

Den opfattelse deles af Stefan Madsen.

- Jeg var sådan set godt tilfreds med forsvarsspillet langt hen ad vejen i onsdags. Vores udfordring var, at vi forærede alt for mange kontramål væk. Så blev det jo forstærket af noget usikkerhed. Jeg føler, at vi har haft en god defensiv i hele opstarten, så jeg er glad for, at vi fik givet Niklas og Fabian nogle gode arbejdsbetingelser. På alle mulige måder en rigtig god kamp, siger Stefan Madsen.

Mikkel Hansen blev sparet og kom ikke på banen, men han fik godt med motion, når han var oppe at juble efter hver Aalborg-scoring. Foto: Henrik Bo

Og så tilbage til Mikkel Hansens manglende deltagelse på banen.

- Vi ved jo, at vi skal være meget opmærksomme på den belastning, vi lægger på Mikkel. Han havde lidt irritation, så derfor var det dejligt, at vi kunne spare ham. Han kunne godt have spillet, hvis det var blevet nødvendigt, men det er fedt, at vi kan se, at bredden også er der, siger Stefan Madsen, der glæder sig over, at Jack Thurin løste det flot i lørdagens kamp.

- Han har haft en svær start. Ikke så meget spillemæssigt, men han har bare ikke fået så mange minutter på banen. Vi har prioriteret noget andet, men vi ved, at det bliver en lang sæson, så det var dejligt, at han fik meldt sig på banen på den måde, siger Stefan Madsen om den svenske højreback.