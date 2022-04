Landins kommer til Aalborg Håndbold - hvad bliver der af det nuværende makkerpar?

AALBORG:Aalborg Håndbold offentliggjorde 4. april, at verdens bedste håndboldspiller de seneste to år i skikkelse af Niklas Landin skifter til klubben fra sommeren 2023.

Han bliver derfor det klare førstevalg i Aalborg Håndbolds mål, ligegyldigt hvem der skal agere makker til stjernen, og hvem det bliver er stadig usikkert. Rygterne går her på, at svenske Fabian Norsten skal være makkeren fra sommeren 2023.

Det sætter selvfølgelig de to nuværende målmænd Simon Gade og Mikael Aggefors i en situation, hvor der ikke er plads til dem. De har begge kontraktudløb med Aalborg Håndbold, når Niklas Landin kommer til, men kun den ene har en plan for, hvad der skal ske ved udløb.

- Jeg vil rigtig gerne udenlands i 2023. Prøve et eventyr ude i en eller anden form, det er i hvert fald det, jeg afsøger lige i øjeblikket, lyder det fra 25-årige Simon Gade.

- Jeg er faktisk meget åben i forhold til, hvor det skal være. Hvilken hylde, det bliver, må markedet sige, det kan jeg ikke selv, men det må vi se på.

- Jeg har et håb om, at jeg kan nå et rigtig højt niveau i udlandet, og om det så er nødvendigt med et step ned til næste år, det må vi se på.

Simon Gade vil fra sommeren 2023 gerne sprælle i et udenlandsk mål. Arkivfoto: Henrik Bo

Mikael Aggefors har derimod ikke besluttet sig for, hvad der skal ske med karrieren, når sommeren 2023 rammer.

- Situationen er, som du siger. Jeg har kontrakt med klubben til næste år, og for mig er det virkelig lang tid ind i fremtiden, og hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg ikke tænkt så meget over det, siger 37-årige Mikael Aggefors.

- Jeg har ikke taget en beslutning om, hvorvidt jeg skal stoppe, skifte, blive eller noget som helst. Der kommer et tidspunkt, hvor jeg skal tænke lidt mere på min fremtid, men der er vi ikke lige nu.

Aalborg Håndbold - Skjern Håndbold

Aalborg Håndbold har stor betydning for den svenske målmand, der sammen med Simon Gade har været en del af Aalborg Håndbolds succes de sidste par år.

- Det er ikke kun i mine hænder, om jeg skal blive eller ikke. Jeg er 38 til næste år, når min kontrakt udløber, så ja. Lige nu spiller jeg i Aalborg Håndbold, og det er dét, jeg fokuserer på.

- Jeg har været her i seks år, jeg elsker den klub her, og jeg elsker de mennesker, der er i og omkring klubben, hvilket jeg gør uanset, hvad der sker. Hvis jeg ikke forlænger kontrakten næste år, har jeg været glad for min tid her, og jeg vil ikke være skuffet, hvis det ikke bliver til mere, siger Mikael Aggefors.

Kampfakta HTH Herreligaen Aalborg Håndbold - Skjern Håndbold 38-36. (21-19) Stillinger undervejs: 4-2, 8-7, 13-11, 17-12, 21-18, (21-19). 25-21, 28-24, 32-28, 35-34, 36-36 Mål, Aalborg: Aron Palmarsson 11, Sebastian Barthold 7, Nikolaj Læsø 5, Lukas Sandell 4, Felix Claar 3, Benjamin Jakobsen 3, Jesper Nielsen 2, Kristian Bjørnsen 1, Rene Antonsen 1, Victor Kløve 1 Topscorer, Skjern: Lasse Mikkelsen 16 Udvisninger: Aalborg 2x2 minutter. Skjern 3x2 minutter Tilskuere: 4167 VIS MERE

Nordjyske fangede de to målmænd efter Aalborg Håndbold besejrede Skjern i en kamp, hvor boldene fløj ind bag målmændene i begge ender, og derfor blev det et målrigt opgør på 38-36. Mikael Aggefors startede i målet og stod for syv redninger på 30 skud, imens Simon Gade kom ind og havde tre redninger på 16 skud, og det vidner også om en svær kamp for de to målmænd.

- Det blev en speciel kamp, fordi der ikke rigtigt var nogle af holdene, der havde noget at spille for som sådan, så det blev en kamp med mange mål og knapt så godt forsvar i begge ender, hvor vi heldigvis trak det længste strå til sidst.

- Det var lidt sværere i dag, end det plejer at være, men sådan er det, slutter Simon Gade.

Aalborg Håndbold har vundet samtlige 17 kampe i 2022, og de har en spændende afslutning på sæsonen at se frem til med Champions League-kvartfinale mod Veszprem og slutspil i HTH Herreligaen. For nyligt vandt de også Santander Cup med en finalesejr mod GOG.