Landsholdsanfører vender hjem til Fortuna

HJØRRING:En tidligere Fortuna-spiller vender nu tilbage til klubben i Hjørring. Det er 35-årige Florentina Olar, som for nuværende er kaptajn på det rumænske landshold, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Florentina Olar spillede 171 kampe i Fortuna, og hun var med til at hente tre danmarksmesterskaber hjem til Hjørring.

Efter at hun sagde på gensyn til klubben, har hun spillet 175 kampe for det rumænske landshold.

- Jeg er utrolig glad for, at Florentina kommer med til Fortuna, siger cheftræner Brian Sørensen, der i de seneste år har arbejdet med Florentina Olar i FC Nordsjælland.

- Flo har været topspiller i den danske liga i de seneste otte sæsoner. Hendes professionalisme, konsistens og arbejdstempo bliver et stort aktiv for truppen. Hun går altid i spidsen og er et eminent godt eksempel for hele holdet, siger cheftræner Brian Sørensen, der i de seneste år har arbejdet med Florentina Olar i FC Nordsjælland.