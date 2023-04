Landsholdscomeback med succes i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Det er ikke hverdagskost, at det danske ishockeylandshold lægger vejen forbi Frederikshavn. Men lørdag eftermiddag var Heinz Ehlers' tropper på besøg for at spille VM-testkamp mod Norge, og det endte som en dansk opvisning foran 1385 tilskuere.

Den første landskamp på frederikshavner-is i mere end 20 år gav en dansk sejr på 5-2, og det skete med et markant lokalt aftryk.

Danmark - Norge 5-2 Ishockey, VM-testkamp

Periodecifre: 2-0, 0-1, 3-1

Mål: 1-0 Markus Lauridsen, 2-0 Oliver Kjær, 2-1 Eirik Østrem Salsten, 3-1 Matthias Martini Asperup, 3-2 Eirik Østrem Salsten, 4-2 Lucas Andersen, 5-2 Nicklas Jensen

Tilskuere: 1.385 VIS MERE

Christopher Frederiksen er eneste aktuelle spiller fra Frederikshavn White Hawks på det danske hold, og han kæmper hårdt for at komme gennem nåleøjet til den endelige VM-trup. Det vil i så fald være første gang i karrieren, at han kommer med til et A-VM.

Udover Frederiksen bolterede trioen Mathias From, Nicolai Meyer og Nick Olesen sig dog også på deres gamle hjemmebane i Frederikshavn.

Tilskuere i Frederikshavn fik masser af danske mål at glæde sig over i testkampen mod Norge. Foto: Martin Damgård

Danmark førte lørdag 2-1 inden sidste periode, hvor de løftede niveauet og satte Norge på plads. Det skete blandt andet via en scoring af den tidligere Frederikshavn-spiller Lucas Andersen, der dermed blev noteret for det første landsholdsmål i karrieren.

- Man skal altid være glad, når man vinder. Jeg synes faktisk, at det var den dårligste kamp af de seks testkampe, vi har spillet, påpeger landstræner Heinz Ehlers efterfølgende til TV 2 Sport.

Danmark havde inden kampen mod Norge slået verdensmestrene fra Finland på udebane.

Heinz Ehlers' hold skal møde Letland i Aalborg på torsdag, mens Slovenien 9. maj kommer på besøg til den sidste VM-testkamp.

Det danske hold åbner slutrunden 13. maj i finske Tampere med gruppekampen mod Ungarn.

Ishockeylandskamp i Frederikshavn