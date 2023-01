Landsholdslysten kribler stadig i 38-årige Møllgaard

Han indledte træningslejren før VM med at fejre sin 38 års fødselsdag. Men selv om mange af Henrik Møllgaards jævnaldrende kolleger er blevet håndboldpensionister, har VM-holdets forsvarsspecialist ingen aktuelle planer om give afkald på harpiks og hårde nærkampe.

Kontrakten med Aalborg Håndbold løber i halvandet år mere og behøver slet ikke at være den sidste. Hvor længe kontrakten med landsholdet løber, bestemmer kun landstræneren.

- Jeg er sikker på, at lysten til landsholdet vil være der i flere år endnu. Den store stopklods hedder Nikolaj Jacobsen. Det er ham, der bestemmer, hvornår det slutter, siger Henrik Møllgaard dagen før Danmarks VM-semifinale mod Spanien.

Han har oplevet med- og modspillere, der pludselig mistede lysten, eller hvor kroppen sagde stop nærmest fra den ene dag til den anden.

- Det kan også ske for mig, men jeg håber det ikke. Jeg håber, at det flader stille og roligt ud, og jeg bare bliver langsomt dårligere.

- Jeg håber jo, at der er plads til mig mange år endnu, men det er jo dybest set Nikolaj, der bestemmer hvornår han enten ikke synes, jeg er dygtig nok længere, eller hvornår det bare giver mening at lave et skifte.

- Dem, der står i forsvaret rundt om mig, er jo meget yngre og vanvittigt dygtige. Jeg er meget stolt over stadig at blive udtaget, siger Henrik Møllgaard.

Skal man være langtidsholdbar på allerhøjeste niveau, er det ofte nødvendigt at indgå nogle kompromisser. I Møllgaards tilfælde handler det om at tøjle lysten til at være med i angrebsspillet.

På landsholdet har han i en årrække været rendyrket forsvarsspiller. Og den rolle er han også gledet mere og mere over i på klubplan.

Seks scoringer i 17 ligakampe for Aalborg i denne sæson vidner om, at den ellers hårdt skydende bagspiller nu næsten udelukkende bruger sine kræfter på at forsvare.

- Jeg er sikker på, at det forlænger min karriere. I forsvarsspillet er jeg stadig på så højt et niveau, at der er plads til mig.

- Var jeg derimod angrebsspiller med de kompetencer, jeg har nu, begyndte tilbuddene nok så småt at løbe ud.

- Jeg vil jo allerhelst begge dele, men det har ikke været en mulighed på landsholdet i mange år, og det har jeg affundet mig fint med. Og i forhold til at have et liv i håndboldligaen, så er det helt sikkert nemmere at være en fuldgod forsvarsspiller i min alder end angrebsspiller, siger Møllgaard.

Hans nuværende aftale med Aalborg udløber i sommeren 2024 - umiddelbart før OL i Paris.

Det kunne ligne en bevidst karrierestrategi at stile efter en tredje og sidste OL-oplevelse og så derefter tage sit håndboldliv op til revision. Men så dybe overvejelser ligger der ikke bag.

- Det har ikke noget med OL at gøre. Kunne jeg selv bestemme, ville jeg gerne have haft en femårig kontrakt. Når min aftale udløber, er jeg 39 et halvt, så jeg vil gerne have lange aftaler, hvis det kan lade sig gøre.

- For jeg vil allerhelst bare spille håndbold. Men jeg respekterer også, hvis det ikke kan lade sig gøre. Der er jo også en klub, som skal betale min løn, erkender Henrik Møllgaard.

/ritzau/