Landsholdsspiller fik en sejr i sit comeback: Derfor er hun vendt hjem til Fortuna

FODBOLD:Fortuna Hjørring kom lørdag sejrrigt ud af sæsonpremieren i Gjensidige Kvindeligaen, da det på udebane blev til en 2-1-sejr over oprykkerne fra Sundby.

Florentina Olar bragte planmæssigt Fortuna Hjørring foran efter bare fem minutters spil. Et lille kvarter inde i anden halvleg fik det undertippede hjemmehold udlignet, men nytilkomne Ashley Lynn Riefner sørgede for, at alle tre point kom med hjem til Hjørring, da hun bare to minutter senere satte den afgørende træffer ind.

- Det var en blandet kamp. Vi må være ærlige og indrømme, at man godt kunne se, at det var vores første kamp sammen. Der er mange ting, der kan gøres bedre, men vi var det bedste hold, så det var fortjent nok, at vi vandt, lyder det fra Fortuna Hjørrings Sara Holmgaard.

Sundby Boldklub - Fortuna Hjørring 1-2 (0-1) Mål: 0-1 Florentina Olar (5. minut), 1-1 Anna Christine Walter (59. minut), 1-2 Ashley Lynn Riefner (61. minut) Advarsler: Silke Sofie Holme Bonnén, Sundby (39. minut), Signe Hansen Baattrup, Fortuna Hjørring (89. minut) Fortuna Hjørrings opstilling (4-3-3): Adelaide Gay - Indiah-Paige Riley, Laura Frank, Angela Rachael Beard (Marie Fisker Odgaard, 86. minut), Sara Holmgaard - Signe Hansen Baattrup, Sofie Lundgaard, Karoline Olesen - Ashley Lynn Riefner (Tiia Peltonen, 66. minut), Camilla Kur (Thea Rohde, 78. minut), Florentina Olar (Mathilde Carstens, 86. minut) VIS MERE

Hun er tilbage i Fortuna Hjørring efter halvandet år i den tyske klub Turbine Potsdam. Egentlig har hun indgået en toårig aftale med engelske Everton, der med den tidligere Fortuna Hjørring-træner Brian Sørensen i spidsen har hentet både hende og tvillingesøsteren Karen i Potsdam.

En teknikalitet betyder dog, at Sara Holmgaard er blevet lejet ud til Fortuna Hjørring i de næste fire måneder.

- De har et pointsystem i England, og jeg har lige akkurat ikke nok point til at komme ind derovre. Det fandt jeg først ud af i lørdags, så det her med Fortuna er opstået ret pludseligt.

- Jeg er dog glad for at være tilbage her, selv om det så bliver for en kort stund, siger Sara Holmgaard, der i de næste fire måneder for første gang ikke skal spille på hold med sin tvillingesøster.

- Det bliver selvfølgelig specielt, men jeg tror også, at det bliver lærerigt for os begge, når vi nu ved, at vi skal spille sammen igen om fire måneder, siger Sara Holmgaard.