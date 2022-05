Landsholdsspiller forlader Fortuna Hjørring

FODBOLD:Det bliver Olivia Møller Holdts sidste hjemmekamp for Fortuna Hjørring, når vendelboerne lørdag tager imod Kolding i næstsidste spillerunde af Gjensidige Kvindeligaens slutspil.

I en meddelelse på klubbens hjemmeside fortæller Fortuna Hjørring således, at landsholdsspilleren fra næste sæson fortsætter karrieren i svensk fodbold.

Opgøret mod Kolding bliver også sidste hjemmekamp for cheftræner Brian Sørensen og assistenttræner Stephen Neligan, der begge skifter til engelske Everton samt for målvogter Line Johansen, der har valgt at indstille sin fodboldkarriere.

Uanset udfaldet af de to sidste spillerunder er Fortuna Hjørring sikker på at slutte på en andenplads i Gjensidige Kvindeligaen.