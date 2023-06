Landsholdsspiller lander i Aalborg-klub

AALBORG:Skuffelsen var enorm, da det stod klart, at EH Aalborg også i næste sæson spiller i 1. division. Klubbens plan og budget var ellers lagt an på en oprykning til ligaen, men den glippede i to omgange. Først i den regulære turnering, da man i næstsidste runde tabte til Bjerringbro, og siden i playoff, da man måtte se sig besejret af Ajax København.

Efterfølgende var der lidt spekulationer om de økonomiske perspektiver for klubben, når oprykningen var glippet.

Nu kan direktør Henrik Skals kaste lys over sagen. Faktisk kan han også præsentere en svensk forstærkning til et af de to nordjyske 1. divisionshold.

Den svenske venstrefløj Clara Lerby, der er inde omkring det svenske A-landshold skifter til EH Aalborg fra den svenske ligaklub LUGI. Blandt andet har Clara Lerby været med til VM for Sverige. I næste sæson skal hun hjælpe EH Aalborg i kampen for en plads i ligaen.

- Vi er ikke blevet formuende, fordi vi henter en svensk landsholdsspiller, men vi er glade for, at hun har valgt os, for det er en rigtig god forstærkning, som vi får, siger Henrik Skals til Nordjyske.

Selv udtaler Clara Lerby til klubbens hjemmeside, at hun ser frem til sit skifte.

- Det bliver fedt at komme til Aalborg og spille i næste sæson. Det bliver en ny udfordring for mig både personligt og sportsligt. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af træneren og klubben. EH Aalborg har gang i noget meget spændende, som jeg glæder mig til at være en del af, siger Clara Lerby.

Hun bliver ikke den sidste forstærkning, men der bliver ikke tale om nogen større udskiftning i EH Aalborg-truppen.

- Vi kommer nok til at præsentere yderligere en spiller, men ellers er det langt det meste af truppen fra den forgangne sæson, som vi holder fast i, siger Henrik Skals.

Den udmelding indikerer også, at man har fået samlet de økonomiske tråde, så fundamentet til næste sæson er på plads.

- Vi havde nogle planer, som vi måtte sætte i bero, da det stod klart, at vi ikke rykkede op, men vi har fået det økonomiske nogenlunde på plads til næste sæson. Det kan godt være, at budgettet er lidt mindre end i denne sæson, men vi har stadig en stærk trup, så ambitionen vil være den samme som i denne sæson. Vi vil rykke op, siger Henrik Skals.