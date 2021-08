Landsmand har givet ny AaB'er en god start: Nu skal holdkammeraterne fodre ham

FODBOLD:Efter tre uger som AaB-spiller fik Milan Makaric sidste søndag sin første startplads for den nordjyske superligaklub, da serberen var blandt AaB-træner Martí Cifuentes’ 11 udvalgte i 2-0-sejren over AGF.

25-årige Makaric scorede i sidste sæson 25 gange i den bedste serbiske række, men hans målfarlighed har AaB endnu til gode at se. Mod AGF kom han ikke frem til målchancer, men indsatsen var alligevel mere end tilfredsstillende for Martí Cifuentes.

- Jeg var meget glad for det, jeg så. Han skal bygge mere på i forhold til relationerne til de andre spillere, men det er naturligt. Han er kommet til et nyt land, en ny liga, et nyt liv og et nyt sprog, men jeg var meget glad for hans bevægelser og hans positionelle forståelse.

- Vi har set meget video med ham for at hjælpe ham med at forstå, hvad vi forventer af ham, og han hjalp holdet både som opspilsstation og med at strække modstandernes hold. Det første mål kom ved hjælp af hans løb, og hvis vi så også kan få sat ham op til chancer, er jeg sikker på, at han vil kunne hjælpe holdet endnu mere, lyder vurderingen fra Martí Cifuentes.

For nu er det så også op til holdkammeraterne at sætte Milan Makaric i nogle af de situationer, der gjorde, at han kunne score 25 mål i den serbiske liga i sidste sæson.

- Det er et faktum, at vi skal skabe flere chancer, for vi har ikke været tilfredse med det antal, vi har skabt, når man ser på, hvor meget kontrol vi har haft over kampene. Mod Silkeborg skabte vi en del, og mod FCK skabte vi i slutfasen vel også nok til at vinde kampen, men ser man generelt på de fire første kampe, vil jeg sige, at vi har været gode indtil banens sidste fjerdedel.

- Vi har manglet skarpheden til at skabe tilstrækkeligt med chancer, og det er der mange grunde til. Der er nogle relationer, som vi arbejder på at forbedre, men det har også handlet om kvaliteten i den sidste aflevering, ligesom der også er noget positionelt, der kan forbedres. Vi skal skabe mere, og så er jeg også sikker på, at Milan bliver mere afgørende, for han har gode afslutningsfærdigheder, siger Martí Cifuentes.

Trupnyt før Vejle - AaB Kasper Kusk er ude af mandagens udekamp mod Vejle, fordi han stadig døjer med den nakkeskade, der tvang ham til at trække sig under opvarmningen til sidste søndags kamp mod AGF, hvor han ellers skulle være startet inde. Til gengæld ser Frederik Børsting ud til at være spilleklar. Han gik glip af et par træninger tidligere på ugen, men både fredag og søndag kunne han deltage i træningen i fuldt omfang. Lørdag trænede han som planlagt på lavt blus. Lucas Andersen og Rufo er ude. Førstnævnte er i gang med genoptræningen efter en korsbåndsoperation, mens sidstnævnte ventes ude i seks-otte uger endnu. Der er kampstart i Vejle klokken 19, og kampen kan ses på TV 3 Sport eller følges i livebloggen på nordjyske.dk. VIS MERE

Med skiftet til Danmark er Milan Makaric også løbet ind i en sprogbarriere, og med tanke på det er integrationen forløbet mere smertefri end forventet.

- Min erfaring med mennesker fra Balkan er, at de hurtigt tillærer sig nye sprog, men de er som udgangspunkt ikke så stærke i engelsk, som mange skandinaver er. Milan forstår dog allerede meget af det, vi siger til ham og også mere, end vi forventede.

- Han har også en stor hjælp i Prijo (landsmanden Vladimir Prijovic, red.), som gør et rigtig godt arbejde i forhold til at oversætte. Prijo er med til alle vores videoseancer med Milan, og han har været en rigtig stor hjælp.

- Jeg var ikke i klubben, da Prijo kom, men jeg fik fortalt, at det tog ham fire-fem måneder at udvikle sit engelsk til et godt niveau. Nu er han rigtig god, og jeg forventer det samme af Milan. Han er allerede begyndt på engelskundervisning. Forhåbentligt skal han ligesom jeg også snart begynde at lære dansk, siger Martí Cifuentes.

Milan Makaric er indtil videre noteret for tre kampe for AaB.

