Landstræner efter EM-fiasko: Troede vi var nået længere

HÅNDBOLD: Højt at flyve, dybt at falde for det danske håndboldlandshold, der fulgte en fremragende åbningskamp op med en lige så skidt kamp to ved EM i Kroatien.

Landstræner Nikolaj Jacobsen er da også overrasket over, at niveauet kan falde så drastisk på hans hold, som tilfældet var i mandagens 27-28-nederlag til Tjekkiet.

- Det var ekstremt skuffende, det vi præsterede. Alt det, vi gjorde rigtigt mod Ungarn, gjorde vi forkert mod Tjekkiet. Vi ramte ikke det samme tempo i angrebsspillet ud over lige i starten, siger Nikolaj Jacobsen.

Kulturen ikke på plads

Han erkender, at der endnu er meget arbejde at gøre, før kulturen på hans hold er på plads.

- Vi skal være bedre til at præstere sammen som hold. Det er en proces, der kommer til at tage tid.

- Vi kom godt efter det, da vi havde tabt til Norge (i Golden League, red.). Vi spillede godt mod Frankrig og Ungarn, så jeg havde håbet, vi havde flyttet os mere, end vi åbenbart har, siger Nikolaj Jacobsen.

I kampen mod tjekkerne erklærer han sig kun tilfreds med starten, der resulterede i en dansk tremålsføring efter syv minutter.

Derefter blev et par fejl startskuddet til det, der endte som en uventet fiasko.

- Vi begyndte at brænde, usikkerheden spredte sig, og så begyndte afleveringerne at ligge nede i fødderne, konstaterer Nikolaj Jacobsen.

Alt i spil

Med nederlaget er alt i spil inden den sidste gruppekamp mod Spanien.

Danmark er sikker på at gå videre til mellemrunden, men det kan blive med alt fra fire til nul point. Sidstnævnte scenarie vil gøre det tæt på umuligt at spille sig videre til semifinalen.

- Der er ingen tvivl om, at vi nu er rigtig meget under pres. Med et nederlag til Spanien kan det stort set være slut, inden vi for alvor kom i gang.

- Vi må have kigget tingene igennem og forberede os på spanierne, så vi kan få vendt det her, siger Nikolaj Jacobsen.

/ritzau/