Landstræner om Mæhles målstime: - Jeg tager mine ord i mig

FODBOLD:Op til tirsdagens VM-kvalifikationsbrag mod Østrig i Parken kom landstræner Kasper Hjulmand til at sige, at det ville blive svært for Joakim Mæhle at holde sit flotte scoringssnit i landsholdstrøjen.

Den nordjyske fodboldstjerne gav dog svar på tiltale, da han med kampens enlige scoring - hans syvende i blot 21 landskampe - sikrede Danmark billetten til næste års slutrunde i Qatar.

- Jeg må hellere tage mine ord i mig igen, for det ser ud som om, at han bare bliver ved, siger landstræner Kasper Hjulmand med et skævt smil.

- Det er jo stadig ikke forventeligt, at han kan score i hver tredje landskamp, men han må meget gerne fortsætte med at hamre igennem ude på den venstrekant. Det er fantastisk at se, og han er bare en ekstrem målfarlig herre, anerkender Kasper Hjulmand.

Landstræner Kasper Hjulmand i festlighederne efter sejren over Østrig. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Joakim Mæhle er ikke nær så målfarlig på sit italienske klubhold, Atalanta, hvor han stadig har sin første scoring til gode. Landstræneren mener, at der er to forklaringer på, at nordjyden har så stor succes i rødt og hvidt.

- For det første er han ekstrem dygtig og tænker nærmest som en angriber, og for det andet betyder vores struktur, hvor han har nogle dygtige spillere bag sig, at han har frit lejde til at køre på og gå efter de åbninger, han ser, forklarer Hjulmand.

Thomas Delaney, der stod for oplægget til Joakim Mæhles sejrsmål mod Østrig, var da heller ikke i tvivl om, hvad han skulle gøre med bolden, da han så nordjyden være fri i venstre side af feltet.

- Det er sjældent, jeg kommer i sådan en situation foran mål, så det var bare at lægge bolden til side til vores farligste mand, for så ved vi jo, at der er kasse, griner han.

Joakim Mæhle har scoret fire mål i de otte VM-kvalifikationskampe, og dermed deler han titlen som dansk topscorer med Andreas Skov Olsen.