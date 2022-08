Langt om længe: Her er Jammerbugt FC's nye træner

PANDRUP:Det har længe været et stort åbent spørgsmål, hvem der skulle stå i spidsen for Jammerbugt FC som ny cheftræner. Det spørgsmål ser nu ud til at være blevet besvaret. Nærmest i sidste øjeblik for 2. divisionsklubben spiller pokalkamp tirsdag aften ude mod Klitmøller fra serie 3.

Det bliver engelske Paul Aigbogun, der skal stå i spidsen for Jammerbugt FC. Han kommer til klubben mellem Pandrup og Kaas med en god portion erfaring i rygsækken. Blandt andet har han i lighed med sin forgænger Nabil Trabelsi også været inde omkring det nigerianske fodboldforbund.

- Han har blandt andet stået i spidsen for Nigerias U20-landshold, og han har også haft flere andre opgaver i forbundet. Det er en yderst erfaren træner, vi får ind, og det giver mig troen på, at vi kan udvikle vores unge spillere, så vi også kan rykke op i NordicBet Ligaen igen, siger Klaus-Dieter Müller.

Den tyske klubejer understreger, at aftalen med Paul Aigbogun har været på plads i et par uger. Den nye Jammerbugt FC-træner var allerede på sidelinjen til træningskampen mod Esbjerg for to uger siden, men dengang lød meldingen til Nordjyskes journalist, at han ikke var sikker på, at han skulle være ny Jammerbugt FC-træner.

- Det har mest af alt handlet om, at han lige skulle rejse hjem til sin familie og få styr på nogle ting, og nu er han så klar til at stå i spidsen for holdet til pokalkampen i Klitmøller, siger Klaus-Dieter Müller.

Paul Aigbogun har senest været træner for Glacis United, der spiller i den bedste række i Gibraltar. Tidligere har han været træner i flere nigerianske klubber.

Klar til pokalkamp

Op til tirsdagens pokalkamp har der endvidere også været spekulationer om, hvorvidt Jammerbugt FC kunne stille hold, men det er helt ubegrundede spekulationer ifølge Klaus-Dieter Müller.

- Vi har naturligvis spillere nok til kampen, og de har en bus at køre i, så vi skal nok være klar til kamp, lyder det fra den tyske klubejer.

Der har ellers været vedholdende rygter om, at Jammerbugt FC kan ende med at stille op med spillere fra moderklubbens Jetsmark IF's jyllandsseriehold samt U19-hold, og det er et scenarie, som formand i amatørafdelingen Bøje Lundtoft ikke er fan af.

- Min holdning er, at Klaus-Dieter selv bør være i stand til at finde og aflønne de spillere, som han skal bruge. Det burde ikke være nødvendigt, at Jetsmark IF skal stille spillere til rådighed for Jammerbugt FC, siger Bøje Lundtoft, der kan notere sig, at Jammerbugt FC vil stille op med to spillere til tirsdagens pokalkamp, der normalt gør sig i amatørafdelingen.