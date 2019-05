Langt VM-tilløb for Aalborg-sprinter

ATLETIK: Der har været stille omkring det aalborgensiske løbefænomen Benjamin Lobo Vedel, siden han i starten af året satte dansk rekord indendørs på både 200 og 400 meter.

Det 21-årige talent stiller op for University of Florida i USA, hvor han studerer, men den første måned af udendørssæsonen har været uden aalborgenserens deltagelse.

- Jeg havde lidt skavanker i slutningen af indendørssæsonen, men ikke noget som forhindrede mig i at træne. I samråd med mine trænere valgte jeg bare at udskyde udendørssæsonen - for at være på den sikre side, fortæller Benjamin Lobo Vedel.

For en uge siden tog han dog hul på opbygningen, da han deltog ved et stævne på hjemmebane i Gainesville og løb i tiden 46,69 sekunder, som er 84 hundrededele fra hans personlige rekord på distancen.

- Jeg løb ikke for fuld knald, men jeg var rigtig godt kørende. Derfor er det planen, at jeg skal deltage i de regionale universitetsmesterskaber fra den 9. maj, siger Benjamin Lobo Vedel.

Universitetssæsonen i USA kulminerer med de nationale mesterskaber i starten af juni, og herefter stikker aalborgenseren næsen hjemad.

- Jeg er stadig ved at planlægge, hvilke stævner, jeg skal løbe i Europa, men jeg ved med sikkerhed, at jeg deltager ved U23-EM i Sverige (fra 11. - 14. juli).

Lidt længere ude i horisonten ligger VM, der i år er placeret i Qatar fra 27. september til 6. oktober.

- Det danske kvalifikationskrav på 400 meter lyder på 45,40 sekunder, og det har jeg til udgangen af juli for at klare. Det vil kræve, at jeg slår min personlige rekord (45.85 sekunder, red.), men det tror jeg også på, jeg kan, siger Benjamin Lobo Vedel.