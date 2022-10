Langtidsskadet VFF-spiller: - Første mål er at kunne gå igen

VRÅ:Tirsdag var Diego Montiel tilbage på Vendsyssel FF's træningsanlæg i Vrå for første gang, siden han sidste onsdag blev opereret i sit højre knæ, der blev ramt af en korsbåndsskade i udekampen mod SønderjyskE.

- Det var opmuntrende at være ude på træningsanlægget igen. Klubben har virkelig taget sig godt af mig. Det gælder alle lige fra vores cheftræner til vores fysioterapeut. Der er allerede lavet en god genoptræningsplan for mig, så jeg er ved godt mod, siger Diego Montiel.

Han husker tydeligt situationen, da korsbåndet røg en tur. Det var nemlig en situation, hvor der ikke var den store tvivl om, at den var helt gal for Diego Montiel.

- Jeg kunne mærke det med det samme. Mit knæ røg ud til den ene side og gav ligesom efter, før det røg tilbage igen. Det var en situation, hvor der ikke var andre i nærheden af mig, så jeg var ikke i tvivl om, at den var gal med knæet, da jeg røg til jorden, siger Vendsyssel-spilleren.

Den alvorlige knæskade kommer i kølvandet på et længere genoptræningsforløb. I marts blev Diego Montiel nemlig opereret for en fodskade, og den operation krævede, det der endte med at være et halvt års genoptræning. Nu kan den uheldige fodboldspiller se frem til endnu en lang genoptræningsperiode. Denne gang er der en lidt længere tidshorisont på genoptræningen.

- Jeg ved, at det som minimum kommer til at holde mig ude af spillet i ni måneder. Måske kan der gå længere tid. Der er ikke så meget at gøre ved det. Det er naturligvis meget trist, men jeg prøver at fokusere på de små fremskridt. Jeg har eksempelvis trappet ud af morfinen nu. Nu er første mål, at jeg skal kunne gå igen, siger Diego Montiel, der lige nu støtter sig til et par krykker.

Han er meget bevidst om, at det ikke er nogen sjov periode, der venter de kommende måneder. Ikke mindst rent socialt koster det noget, at han ikke kan være med på træningsbanen sammen med de andre holdkammerater. Det er dog en udvikling, som Montiel med sit meget positive sind vil prøve at imødegå for at undgå isolation.

- Jeg vil gøre mine ting i træningslokalet, men derudover vil jeg prøve at være på sidelinjen til træningen. Derudover vil jeg bare prøve at være så meget med i dagligdagen, som jeg overhovedet kan. Jeg håber på at kunne hjælpe holdet på en eller anden måde, siger Diego Montiel.