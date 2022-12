Lars Friis bliver assistent i Sparta Prag

PRAG:En dansk rokade har i det seneste døgn udspillet sig i Sparta Prag.

Torsdag stoppede Thomas Nørgaard som assistenttræner for at blive cheftræner i Sønderjyske, og fredag har den tjekkiske klub præsenteret Lars Friis som ny assistenttræner.

Lars Friis har senest været træner i superligaklubben AaB, hvor han blev fyret i midten af september.

Hos Sparta Prag bliver han assistent for den tidligere FC Midtjylland-træner Brian Priske, der har været i klubben siden i sommer.

- Jeg er glad for, at Lars har takket ja til at komme til Sparta. Vi samarbejdede i fire og et halvt år i FC Midtjylland, siger Brian Priske.

- Han kommer ikke bare med fodboldviden, men også med en menneskelig tilgang til spillet. Jeg er overbevist om, at han passer perfekt ind hos Sparta, siger den danske cheftræner.

Lars Friis har tidligere arbejdet i FC Midtjyllands ungdomsafdeling. Siden da har han været hos AGF og Brentford i forskellige roller, ligesom han har været cheftræner i Viborg FF og senest AaB.

/ritzau/