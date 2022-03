Friis ikke i tvivl om Kusk: Derfor spillede han godt

FODBOLD:Lars Friis havde første arbejdsdag som cheftræner i AaB onsdag efter det fremrykkede skifte fra Viborg. Mandag kunne han for første gang lede AaB-holdet fra sidelinjen, og det var med succes, da det målrige opgør endte 3-2 til nordjyderne.

- Jeg synes, at kampen var et godt billede af, hvordan min første uge har været. Fra at Inge fik styr på Viborg, har de sidste fem dage været hektiske, og det var kampen også, lyder det fra Lars Friis efter debuten.

- Men det var selvfølgelig en drømmestart for mig.

Mod OB valgte den nye cheftræner en helt identisk startopstilling, som forgængeren Oscar Hiljemark havde valgt ugen før til opgøret mod Vejle, men det var Lars Friis ikke opmærksom på, og selvom de 11 startende ikke var ændret, har den nye cheftræner ændret en del andre ting.

- Jeg har ændret en hel del, ikke i opstillingen, men der var ændret en masse ting. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke havde kigget på opstillingen fra sidst. Jeg var ikke bevidst om, at den var identisk.

- Jeg synes, at dem vi startede med, var dem der passede bedst til det, vi skulle ind at gøre, og den plan vi havde lagt for at skulle møde OB, siger Lars Friis.

Træneren viste klassen, da han et lille kvarter inde i anden halvleg skiftede tre spillere ind på samme tid, og denne taktiske disposition var utroligt afgørende for kampens udvikling på et tidspunkt, hvor AaB var bagud 2-1. Det var en hurtig og resolut reaktion på OB's føringsmål.

Kasper Kusk var en af hovedårsagerne til, at Lars Friis fik den drømmedebut, han inderligt ønskede i AaB. Foto: Torben Hansen

- Jeg er jo helt vild fan af, at man har fem udskiftninger, for det giver nogle muligheder, og når vi sætter pakker af energi ind, så er der mulighed for at ændre kampe. Det skete i dag. Indskifterne kom ind og ændrede kampen.

- Vi blev også bedre på bolden på daværende tidspunkt, og dem der kommer ind var der jo bare. Før vi tog afsted, snakkede vi om, at vi er 18 mand, og at det ikke kun er de startende 11. Det er sindssygt vigtigt, at 18 mand er klar, og man må gerne være skuffet over at starte ude i en kort periode, men man skal være klar, siger Lars Friis.

Én af de spillere, der blev skiftet ind og leverede en bemærkelsesværdig præstation, var Kasper Kusk, der bidrog med både mål og assist efter sin indskiftning, og der er ikke tvivl i cheftrænerens sind om, hvorfor den hårdtprøvede offensivspiller leverede godt mandag aften.

AaB's superligamandskab var mandag aften på besøg hos OB i Odense, hvor Lars Friis fik debut som cheftræner hos aalborgenserne.Cheftræner Lars FriisOdense 14. marts 2022

- Når man scorer mål og kreerer chancer, så løber man med overskrifterne, men som jeg har sagt til drengene; Hvis man træner godt i løbet af ugen, er der større chance for, at man spiller godt, og Kasper har trænet skidegodt, siger Lars Friis.

AaB måtte desværre se Malthe Højholt og Rasmus Thelander blive tildelt et gult kort hver imod OB, hvilket betyder, at de har karantæne i søndagens kamp mod Brøndby. Samtidig måtte Kasper Høgh og Pedro Ferreira forlade opgøret med skader, men selvom Lars Friis derfor er tvunget til at tænke nye tanker frem mod Brøndby-kampen, bliver ugen ikke lige så hektisk den foregående.

- Jeg tror ikke, at den kommende uge bliver mere travl og hektisk, end den uge vi lige har været i. Men jeg har jo sagt, at jeg synes, at vi har en sindssyg god trup, så det skal vi bevise nu, slutter Lars Friis.