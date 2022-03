Lars Friis er på plads i AaB

Lars Friis tiltræder i AaB med øjeblikkelig virkning. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FODBOLD:Lars Friis bliver med øjeblikkelig virkning cheftræner i AaB, fortæller den nordjyske superligaklub tirsdag i en pressemeddelelse.

Lars Friis var oprindeligt ansat i AaB med virkning fra 1. august, men efter længere tids tovtrækkeri er det nu lykkes at komme overens med Friis' hidtidige arbejdsgiver Viborg FF om en handel, der sender den 45-årige midtjyde til Aalborg med øjeblikkelig virkning.

AaB’s sportschef Inge André Olsen udtaler:

- Af forskellige årsager har der været tale om et lidt langstrakt forløb, men nu er vi nået frem til en aftale, som alle parter er tilfredse med.

- Som tidligere nævnt får vi med Lars Friis et stærkt lederskab og en person med gode menneskelige egenskaber og værdier, og så er Lars fodboldfagligt særdeles kompetent, hvilket inkluderer dyb indsigt i talentudvikling og en fodboldfilosofi, der matcher vores, og at Lars kan tiltræde nu, er naturligvis den mest optimale løsning for os, siger Inge André Olsen.

- Når det er sagt, så vil jeg benytte lejligheden til at uddele ros og udtrykke min dybeste respekt for Oscar Hiljemark og hele den øvrige stab, som i de seneste uger har gjort et ekstraordinært arbejde, hvilket blandt andet har været medvirkende til at bringe os ind i mesterskabsspillet, slutter Inge André Olsen.

45-årige Lars Friis ser frem til at komme i gang i AaB:

- Lad mig understrege at jeg har haft en god tid i Viborg F.F. sammen med mange gode mennesker, og jeg har kun positivt at sige om Viborg F.F. som klub.

- Når jeg alligevel har valgt at takke ja til AaB, så er det fordi, der er tale om en storklub, som tilhører toppen af dansk fodbold, og den mulighed og kæmpe udfordring var jeg nødt til at gribe, siger Lars Friis.

- Det betyder også noget for mig, at AaB er et sted med sympatiske mennesker, og jeg glæder mig helt vildt til at blive en del af klubben, og de første dage vil jeg bruge på at observere og komme tæt på staben og spillertruppen, så vi hurtigt får et godt samarbejde i gang, lyder det fra Lars Friis.

Lars Friis har første træning som cheftræner i AaB i morgen formiddag. Første kamp bliver opgøret i Odense mandag aften mod OB. Lars Friis' aftale med AaB gælder indtil sommeren 2025.