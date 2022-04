Lars Friis' første måned i AaB: Gode tegn er langtidsholdbare

FODBOLD:Marts-måned går på hæld, og det giver selvfølgelig en oplagt mulighed for at gøre status oven på Lars Friis' første tid som cheftræner hos AaB - en tid, der er begyndt særdeles godt i følge Lars Friis.

- Jeg er meget tilfreds med den tid, jeg har været her, det må jeg sige, lyder det fra Lars Friis til en kold, men solskinsfyldt middagstræning med holdet.

- Måden vi træner på herude, måden vi gør tingene på, og måden vi forsøger at få tingene til at lykkes på. Vi er derhenne, hvor der stadigvæk vil være snak om 'honeymoon' i forhold til at holde kadencen. Der er bare så mange gode tegn, at det her ikke bare er noget, der er lige nu. Det her er noget, man gerne vil.

Der var en lang optakt til Lars Friis' ankomst, da det allerede i januar blev klart, at Lars Friis skulle være træner i AaB senest i sommeren 2022. Der gik som bekendt ikke helt så længe, og det er de fleste i Aalborg formentlig lykkelige over.

Der har også været klare tendenser i AaB's spil, at Lars Friis har overtaget roret, og det var især tydeligt i hjemmekampen mod Brøndby, hvor det aggressive pres virkelig kom til sin magt. Friis har tilføjet AaB noget, og han har samtidig fået det tilbage af klubben, han håbede på før første arbejdsdag.

- Det er det, jeg havde forventet. Det er en dejlig klub, det er en stor klub. og det er en trup med masser af talent og erfaring. Ud fra to kampe, og jeg har prøvet en enkelt kamp på hjemmebane, og det har været outstanding.

- Når man går ind ad døren her til Børge Bach Huset, er det varme mennesker, det er nogle, der vil det. og de er her for ét samlet forhold, og det er dét bedste. Det er bare gode mennesker, hvor nogle har været her i mange år, nogle har været her som spiller. Det er et rigtig godt sted hele vejen rundt, siger Lars Friis.

To kampe har Lars Friis stået i spidsens for AaB's superligahold, og det er endt med sejr på 3-2 ude mod OB og 3-0 hjemme mod Brøndby IF. En bedre start er nærmest uundgåelig, men træningsindsatsen giver tegn på, at holdet bare bliver bedre.

- Jeg kan sagtens se, at vi forbedrer os. Det kunne vi også se til træningen i dag (torsdag, red.), hvor vi forsøger at gøre de ting, som vi virkelig har fokus på, slutter Lars Friis.

Og de ting, der især var fokus på til torsdagstræningen var, hvordan holdet skulle dæmme op for den næste modstander i Superligaen, hvilket bliver en opgave af de store. Det er nemlig FC København, der er modstanderen, når AaB søndag tager imod landets lige nu bedste hold på et forhåbentlig fyldt Aalborg Portland Park.