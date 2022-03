Lars Friis har sat sit første AaB-hold: Her er de 11 udvalgte mod OB

FODBOLD:Blot seks dage efter at han startede i jobbet som cheftræner, får Lars Friis mandag aften debut på bænken for AaB. Det sker, når superligaholdet mandag aften kl. 19.00 møder OB i Odense.

Det ville dog være synd at sige, at den nye cheftræner har lavet revolutioner til den første kamp. Han har nemlig valgt at starte med præcis de samme 11 navne, der sidste weekend spillede 0-0 på hjemmebane mod Vejle.

Hjemmeholdet giver debut til Mihajlo Ivančević mod AaB og stiller op således:

Mihajlo Ivančević får debut i den stribede trøje, når vi klokken 19.00 møder AaB hjemme på Nature Energy Park! 💪🔵⚪#obdk #sldk #obaab pic.twitter.com/FBjp13CW3J — Odense Boldklub (@Odense_Boldklub) March 14, 2022

Der er kampstart på Nature Energy Park kl. 19.00. Følg kampen i livebloggen her på siden.