Lars Friis tilfreds med Lucas-skaktræk: Han var derimod utilfreds med især én ting i nederlaget til Silkeborg

FODBOLD:AaB's cheftræner Lars Friis havde til opgøret hjemme mod Silkeborg IF en startopstilling bestående af en del offensive spillere, hvor Lucas Andersen blandt andet fik sin første start for AaB, siden han blev skadet for snart et år siden.

AaB's stjerne og anfører startede dog på en lidt uvant position, idet han spillede længere tilbage end normalt - nemlig på en central midtbaneposition ved siden af Iver Fossum. Der var samtidig stadig plads til de tre forreste i Kasper Kusk, Milan Makaric og Louka Prip, og der var naturligvis tanker bag den disposition fra Lars Friis.

- Der ramte vi dem, og de havde også problemer med det - specielt i første halvleg. Det skulle vi have slået kapital af, men det gjorde vi så ikke. På den måde, vi gerne ville gribe det an på, lykkedes vi med det, lyder det fra Lars Friis med henvisning til den offensive tilgang til startformationen.

Udover Lucas Andersens position på banen var det også tydeligt at se, hvordan han i AaB's opspil ofte lagde sig ud i højre side af banen for at modtage bolden.

- Det var der, der var plads, for Silkeborg spiller i deres juletræsformation, hvor de er rigtigt dygtige til at komprimere det inde centralt, så kunne vi lokke nogle af dem lidt væk derfra, ville det være rigtig fint, og det skabte vi blandt andet en stor chance på, hvor to af vores spillere mirakuløst ikke kom på bolden i feltet, siger Lars Friis.

- Jeg skulle være med til at sætte noget spil, og så var idéen samtidig at have mange spillere på banen, der er gode på bolden og dermed forsøge at stække Silkeborg ved at have overtaget på bolden, udtaler Lucas Andersen efter opgøret om sin mere tilbagetrukne rolle.

- Jeg tager altid den position, der bliver stillet af træneren og arbejder i holdets tjeneste. Om det er på central midt, som angriber eller kant forsøger jeg at løse rollen så godt som muligt og få mine kvaliteter i spil, siger Lucas Andersen

AaB's helt store kreatør var mere på bolden i første halvleg, end han var i anden halvleg, og muligvis skyldtes det, at Silkeborg fik læst nordjydernes opspilsmønster, men det kunne også bruges positivt.

- At jeg trak ud, og de orienterede sig mere på mig, gjorde også, at vi kunne få nogle af de andre mere i spil. Det udnyttede vi i perioder, men der var også store perioder, hvor vi ikke gjorde, siger Lucas Andersen.

AaB's Rasmus Thelander udlignede nærmest med det samme Silkeborgs føringsmål efter et hjørnespark, der blev slået ind i hans hoved af Lucas Andersen. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Præstationen var måske ikke prangende, men der var alligevel tilfredshed med flere ting hos Lars Friis i den svære kamp mod Silkeborg, der nu kun er ét point efter AaB i kampen om bronze.

- Jeg er meget tilfreds med, hvordan vi spiller langt henad vejen. Vi har en 20-25 minutter i anden halvleg, hvor vi konstant mistede bolden lige efter, at vi havde erobret den, og der blev vi for åbne, kommer det fra den tabende AaB-cheftræner Lars Friis.

- Vi skabte nok chancer til at vinde i dag, det kan også ses ved at kigge på statistikken. Vi var ikke skarpe nok, og når du ikke er skarp nok, fortjener du det ikke. Det er dér, jeg er mest utilfreds.

- Men jeg hæfter mig ved, at vi havde en rigtig god præstation. Vi eliminerede noget af det, Silkeborg normalt er rigtigt gode til. Vi havde to situationer, der gør, at de fik mål, og det var der, at vi kiksede lidt af den dynamik, de kommer med.

For Lucas Andersens vedkommende var han skuffet over resultatet, men glad for at han kunne få sin første start efter sin tilbagevenden, selvom han muligvis havde en andel i Silkeborgs anden scoring.

- Min umiddelbare reaktion er, at det er skuffende. Jeg følte, at vi havde godt styr på det i første halvleg og havde godt momentum, efter vi fik udlignet Silkeborgs scoring. Anden halvleg blev mere rodet, hvor vi ikke fik ro på bolden og bragt vores kvaliteter i spil, og så var Silkeborg bare utroligt kyniske.

- Jeg forsøgte at reparere lidt på situationen, og så tog han et træk forbi, men jeg følte egentlig, at vi var nok folk omkring det. Det kunne godt være, at jeg gik for aggressivt på, men som hold skulle vi have løst det bedre - især når vi havde snakket om, at Silkeborgs løb fra anden linje er kendetegnende for dem, siger Lucas Andersen med henvisning til Sikeborgs anden scoring.

Anføreren var til gengæld glad for at være tilbage i startopstillingen efter næsten et års fravær.

- Det var dejligt at spille i en fed kulisse på en god bane mod et godt fodboldhold, og det kan mærkes, hvordan fodbolden lever, supporten stiger heroppe, og det er det, fodbold handler om, siger Lucas Andersen.

AaB kan tage revanche for nederlaget mod Silkeborg, når de møder selvsamme modstander i næste runde af 3F Superligaen.