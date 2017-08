Lars Larsen ønsker turnering tilbage til Himmerland

GOLF: Lars Larsen håber, at Made in Denmark vender tilbage til Gatten igen på et tidspunkt. I år er det fjerde år på stribe, at den danske del af European Tour er blevet spillet på Himmerland Spa og Resort i Gatten, som Lars Larsen selv ejer, men næste år flytter turneringen til Silkeborg.

- Jeg håber, at turneringen kan vende tilbage her til. Det kan måske være en gang hvert andet eller tredje år, siger Lars Larsen, formand for Made in Denmark.

I år har turneringen oplevet dalende interesse fra publikum, og tilskuertallene er lavere end i både 2015 og 2016.

- Turneringen har udviklet sig meget gennem årene, men for hele arrangementet tror jeg, det er sundt, at man flytter sig lidt rundt i Danmark, siger Lars Larsen.

Forhandlinger i gang

Kontrakten med European Tour betyder, at der som minimum skal spilles golf i topklasse på dansk grund til og med 2019, Lars Larsen regner dog med, at kontrakten bliver forlænget på et tidspunkt. Og han understreger, at der er flere kommuner og regioner, der har henvendt sig med henblik på at få turneringen til området.

Også Vesthimmerland er ifølge købmanden i gang med at finde ud af, hvordan de kan skaffe penge til at afholde turneringen igen.

- Jeg har givet dem et godt tilbud, og de taler med sponsorer om at rejse midlerne, siger Lars Larsen.

Han vil dog ikke løfte sløret for, hvor mange penge det drejer sig om, men det er nødvendigvis ikke på niveau med de 15 millioner kroner, som Silkeborg Kommune har betalt,

- Men der skal nogle penge til, ellers kommer det ikke til at ske, understreger han.