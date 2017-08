Larsen satser på comeback i Super Cup

HÅNDBOLD: Martin Larsen måtte se til fra tilskuerpladserne, da Aalborg Håndbold i fredags tabte en testkamp mod det franske storhold Paris SG, men backen regner med at være klar til kamp tirsdag aften.

Her gælder det Super Cuppen mod Skjern Håndbold i Roskilde.

- Jeg har haft lidt problemer med baglåret og knæhasen, som har været lidt irriteret. Det er ikke noget alvorligt, og jeg satser kraftigt på at spille mod Skjern, siger Martin Larsen.

Som i sidste sæsons DM-finaler satser aalborgenserne på igen at snuppe et trofæ for snuden af Skjern i tirsdagens opgør mellem sidste sæsons mestre og pokalvindere.

- Der er en titel på spil, og når der er det, er det selvfølgelig noget, man vægter højt. Det vil være en god start på sæsonen, hvis vi kan vinde, så det går vi selvfølgelig benhårdt efter, siger Martin Larsen.

Der er kampstart i Roskilde klokken 20.30 tirsdag aften.