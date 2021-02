Lasse har lært af fyreseddel hos Vendsyssel FF: - På disse punkter var han ikke skarp nok

FODBOLD:Det sendte ikke ligefrem chokbølger gennem det danske fodboldlandskab, da Vendsyssel FF i midten af december fyrede Lasse Stensgaard.

Resultatmæssigt havde den dengang 37-årige skagbo måtte se sit hold løbe ind i alt for mange og i visse tilfælde også store nederlag, og med Vendsyssels historik, når det gælder trænere, var det blot en spørgsmål om tid, før det oftest anvendte værktøj til at vende en nedtur i fodboldverdenen ville blive fundet frem.

For Lasse Stensgaard, blev det første cheftrænerjob på seniorniveau, altså af langt kortere varighed, end han både havde håbet og troet på, da han i juli takkede ja til at afløse Johnny Mølby, der også blev fyret efter mindre end en sæson på posten.

- Jeg har fuld forståelse for, at jeg blev fyret. Sådan er vilkårene, når man taber, mere end man vinder, og præstationerne samtidig svinger rigtig meget. Jeg havde en god tid i klubben og er selvfølgelig træt af, at resultaterne var så dårlige. Det har jo set håbløst ud, for dem der ikke var omkring klubben i hverdagen, lyder fra Lasse Stensgaard omkring to måneder efter, han havde sin sidste arbejdsdag hos Vendsyssel FF.

I den periode han stod i spidsen for klubben blev det til fem sejre, to gange uafgjort og 12 nederlag.

Manglede liga-kendskab

I perioden efter fyringen har han opprioriteret den familietid, der ofte er alt for lidt af for en professionel fodboldtræner, og så har han selvfølgelig også haft tid til at analysere på, hvorfor han ikke fik succes i det varme sæde i Vendsyssel.

- Her efterfølgende kan jeg godt se, at der først er nu, at jeg har kendskab til ligaen. Hvis jeg skulle starte nu, ville jeg været helt klar på, hvad der kræves på det her niveau, både som hold og på individuelt niveau, og hvad er det for nogle modstandere. Det vidste jeg bare ikke nok om, vurderer Lasse Stensgaard.

Fakta Navn: Lars (Lasse) Stensgaard Jørgensen Født: 2. februar 1983 Træneruddannelse: UEFA Pro Licens (højeste trænerlicens indenfor europæisk fodbold) Tidligere klubber: Vendsyssel FF, AaB, Linköpings FF, Motala AIF, Atvidabergs FF Var den ottende cheftræner hos Vendsyssel FF siden 2016 Danner privat par med den tidligere Fortuna Hjørring- og landsholdsspiller Mariann Gajhede Knudsen VIS MERE

Efter flere år i AaB, først som cheftræner på U19-holdet og siden som assistenttræner på Superligaholdet, var hans primære kendskab til de to rækker.

- Det får selvfølgelig indflydelse. Der var ting, jeg troede ville fungere rigtig godt, og så fungerede det bare slet ikke, siger Lasse Stensgaard.

Ingen hjælp fra sportschef

Han tilføjer, at det manglende kendskab til 1.division selvfølgelig også fik indflydelse på transfermarkedet. Her er det lettere at finde de rigtige spillere, når man er helt skarp på, hvem de skal matches mod. I den sammenhæng var der ikke meget hjælp at hente fra en sportschef. Lasse Stensgaard blev ansat umiddelbart efter, at den daværende sportschef Ole Nielsen blev sparet væk og en måned før, at det blev meldt ud, at Vendsyssel FF var blevet købt af det schweiziske fodboldselskab Core Sports Capital.

- Det var en stor mundfuld at komme ind i en klub, hvor ni spillere skulle ud af truppen, og der kom nye ejere. Så alt var lidt ubekendt, siger Lasse Stengaard.

Mere simpel tilgang

Han havde også udfordringer med den rent fodboldtaktiske del af jobbet. Den unge træner var blandt andet blevet ansat på, at Vendsyssel FF skulle udvikle presspillet.

- Det blev alt for komplekst, og skulle jeg gøre det om, ville jeg gribe det meget mere simpelt an. Jeg kom fra AaB, hvor vi var rigtig langt med det, og jeg troede måske, at jeg kom ind på trin fem, men reelt set var vi nok på trin to, Når man så arbejder ud fra trin fem, så bliver det noget bøvl, siger Lasse Stensgaard.

Han gik selvsagt ikke ind til jobbet med en forventning om, at han ligesom sine forgængere ville få en kort karriere i den højest rangerede fodboldklub nord for Limfjorden.

- Jeg havde det lange lys på og så to-tre transfervinduer frem, men når pointene ikke kommer så er det jo ligegyldigt. Så der skulle have været mere fokus på fodbolden og mindre på det strategiske fra min side, siger den 38-årige nordjyde.

Alt for mange skader

Han skulle midt i strømmen af dårlige resultater også arbejde med en trup, der var ramt af mange skader. I følge Lasse Stensgaard har han som fodboldtræner ikke oplevet noget lignende på den front. I løbet af efteråret var der op mod ti spillere ude.

- Der blev for mange kampe, hvor vi bare måtte spille med dem der var skadesfri, og det blev aldrig rigtig godt, konstaterer den tidligere Vendsyssel-træner.

Han har nu tid til at overveje, hvad næste skridt indenfor fodboldverdenen skal være, mens han som tidligere nævnt nyder at kunne opprioritere familielivet.

- Men det er jo svært at karriereplanlægge indenfor den her verden. Der kan jo ringe nogen lige om lidt, og så må man jo tage stilling til det, slutter Lasse Stensgaard.

Du kan høre mere til Lasse Stensgaard i NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten. Han medvirker i episode 94, som kan findes på nordjyske.dk/lyt og på stort set alle podcastplatforme. Blandt andre iTunes, SoundCloud, Spotify, Podimo mv.