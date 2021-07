Lasse Steffensen helliger sig målscoringen

FODBOLD:Lasse Steffensen var forårets helt store åbenbaring hos Vendsyssel FF, hvor han gik fra en rolle som forsvarsreserve til at være redningsmand via en række scoringer som frontløber. Dengang var det i mangel af bedre, men Lasse Steffensen gjorde fyldest som en fuldgod angriber.

Det var ikke Steffensen selv, der kom op med det, der viste sig at være en lettere genial ide. Det var derimod assistenttræner David Olsen og team manager Mathias Kragh, der fik den ide.

- Det var David og Mathias, der foreslog, at jeg blev rykket frem i front, og det var der ingen indvendinger imod, så det prøvede vi af, siger Lasse Steffensen.

Fem gange nettede han, og de fem scoringer var stærkt medvirkende til, at Vendsyssel endte med at blive i landets næstbedste række. Efterfølgende var Lasse Steffensens egen plan, at han ville rykkes tilbage i forsvaret. Den plan blev dog ændret med Henrik Pedersens indtog som cheftræner.

- Da Henrik Pedersen tog over som træner, havde jeg en god snak med ham, og vi blev enige om, at jeg skulle prøve at fortsætte som angriber. Sådan kan det jo gå så stærkt i fodbold, og det er en fin udfordring for mig, siger Lasse Steffensen.

Et nyt trøjenummer mere end indikerer, at Steffensen nu skal skrive fuldblodsangriber på visitkortet. Rygnummer ni er nemlig reserveret til en ægte angriber.

- Det er vist det ultimative statement at komme med i forhold til, hvilken position jeg satser på at spille i den kommende sæson, siger Lasse Steffensen.

Steffensen har en fortid som angriber fra tiden som ungdomsspiller, men som U19-spiller blev han rykket ned i forsvaret. Nu går turen altså den modsatte vej.

- Der er naturligvis nogle ting, som jeg skal vænne mig til, men det går meget godt indtil videre. Der er nogle anderledes løbemønstre, og jeg kan godt bruge noget mere skoling i at spille angriber. Indtil videre har jeg været lidt heldig, men det er gået meget godt, lyder den lidt beskedne analyse af egne præstationer fra Lasse Steffensen.

Han har et år tilbage af sin kontrakt med Vendsyssel, men hvis han bliver ved med at score med samme frekvens som i foråret og i sæsonpremieren mod Esbjerg, er der god sandsynlighed for, at klubberne kommer til at stå i kø.

- Det er da meget sjovt at tænke på, men jeg tager det stille og roligt, selvom det går meget godt. Jeg har jo fortsat meget at lære som angriber, men jeg vil gerne forbedre mig her, for det er meget sjovt at spille angriber igen, siger Lasse Steffensen.

Den høje angriber scorede et aldeles fremragende mål i sæsonpremieren mod Esbjerg, der blev spillet over noget så usædvanligt som to forskellige dage.

- Vi er både skuffede og glade for det ene point mod Esbjerg. Glade fordi Esbjerg er et af de hold, som alle forventer skal ligge i toppen. Skuffede fordi det var en kamp, som vi skulle have dræbt og vundet klart, siger Lasse Steffensen, der også fik tilkæmpet sig et straffespark, som Diego Montiel dog brændte.

Pointtabet mod Esbjerg kan dog ikke fjerne indtrykket af, at det er markant sjovere at være Vendsyssel-spiller dags dato målt op mod et turbulent forår.

- Det er da helt klart sjovere nu, hvor vi udelukkende kan fokusere på spillet. Alle tankerne om fremtiden og usikkerheden er væk. Jeg vil også sige, at vi som hold er kommet styrket ud af det.