Lauge bar Danmark til sejr

HÅNDBOLD: Danmark vandt over Island med 31-28 i Golden League, hvor en storspillende Rasmus Lauge scorede 13 gange, hvilket er playmakerens personlige scoringsrekord for Danmark.

Det er et ungt dansk hold, som er udtaget til turneringen, men både Mads Mensah og Rasmus Lauge, som er blandt de rutinerede kræfter på landsholdet, var med fra start for Danmark.

Begge viste vejen fra start, og især Rasmus Lauge viste sin klasse og havde scoret fire mål, inden der var spillet ti minutter.

Af de mere uprøvede kræfter viste højrefløjen René Rasmussen flere gange sin evne til at udfordre mand mod mand.

Mandskaberne fulgtes ad i første halvleg, hvor Danmark i langt størstedelen af tiden var foran, men det var uden for alvor at slå et hul på trods af Rasmus Lauges mange mål.

Danmark hev dog en smal 14-13-føring med til pause.

Island kom bedst ud fra pausen og bragte sig for første gang i kampen foran, da det blev 17-16.

Islændingene kunne dog slet ikke håndtere Rasmus Lauge, som fortsatte på et imponerende højt niveau, og efter 42 minutters spil rundede han sit tiende mål, så Danmark var foran 23-21.

Til sidst trak Danmark lidt fra og endte kampen med en sejr på 31-28.

Kampen blev også til et gensyn med den tidligere danske landstræner Gudmundur Gudmundsson, der vandt OL-guld med Danmark i 2016.

Gudmundsson er i dag træner for Island.

I danskernes første opgør i Golden League blev det til et nederlag på 29-35 til Frankrig.

Danmarks tredje og sidste kamp i turneringen er mod Norge søndag aften.

/ritzau/