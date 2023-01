Hoxer sendt ud af dansk VM-trup

MALMØ:Aalborg Håndbolds Mads Hoxer leverede et noget anonymt indtryk, da Danmarks herrelandshold lørdag besejrede USA ved VM-slutrunden. Det kan også meget vel blive højrebackens sidste minutter ved slutrunden. Mandag blev han nemlig sendt ud af truppen til fordel for Niclas Kirkeløkke.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har også valgt at trække Rasmus Lauge ind i den danske trup - til fordel for Rasmus Lauge, der er blevet en lægskade kvit, der hidtil har holdt ham ude af VM. Skaden var egentlig kureret, men den brød op igen dagen før VM-premieren mod Belgien.

Siden har Veszprem-spilleren kæmpet for at komme tilbage, og så sent som søndag aften udtrykte landstræner Nikolaj Jacobsen bekymring omkring Lauges deltagelse ved VM-turneringen.

Søndag aften blev Lauge testet, men Dansk Håndbold Forbund (DHF) har endnu ikke meldt noget ud om, hvordan testen er forløbet.

Mandagens danske VM-opgør mod Egypten blev spillet efter deadline for denne avis. Kampen, der afgjorde det danske holds videre skæbne ved slutrunden, er i stedet omtalt på nordjyske.dk.

