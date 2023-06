Skadet Mæhle forlader landsholdslejren

Det var ikke spil for galleriet, da Joakim Mæhle blev skiftet ud i anden halvleg af Danmarks EM-kvalifikationsopgør fredag mod Nordirland i Parken og humpede på vejen ud.

Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser på Twitter, at Mæhle har forstrakt et ledbånd og derfor forlader landsholdslejren. Han afløses af Leicester-backen Victor Kristiansen.

For at aflaste det skadede ben er Mæhle på krykker lørdag, inden han forlader truppen.

Victor Kristiansen støder til truppen forud for opgøret mod Slovenien.

Danmark vandt med besvær fredagens kamp mod Nordirland med 1-0 på en scoring af Jonas Wind. Danmark måtte dog have hjælp af VAR for at afværge en udligning i tillægstiden.

/ritzau/