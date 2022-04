Leder: Nordjylland er Danmarks sportsmekka lige nu

LEDER:Det er ikke til at se skoven for bare guldglimmer i Nordjylland lige nu. Man kan nemt blive forblændet af de mange sæt medaljer, der for tiden havner omkring nordjyske halse, de seneste dage har nemlig budt på guldregn over nordjysk idræt. Vendsyssel Elite Badminton lagde for med at vinde hold-DM - en titel som klubben har efterstræbt i mange år.

Frederikshavn Blackhawks sikrede sig "The double" ved at vinde pokaltitlen i floorball søndag eftermiddag. Få timer efter var det Aalborg Pirates, der satte gang i gaden, da ishockeyklubben også sikrede sig DM-titlen og fuldbyrdede "the double" til klubben.

Det kunne have været den perfekte weekend, hvis Hjørring Futsal Klub havde vundet DM-finalen i Gentofte, men der er helt sikkert grundlag for en DM-titel i Hjørring i de kommende år.

DM-finalerne står i kø. Man kan som nordjyde sagtens blive helt forvænt med de mange succeshistorier, men her er det vigtigt at understrege, at det ikke er nogen selvfølge. I forhold til befolkningsgrundlag og sponsoropbakning er der bestemt ikke noget, der indikerer, at det skal gå så eminent, som det gør lige nu.

Jeg har haft den store fornøjelse at dække nordjysk eliteidræt i ét år for Nordjyske. På det ene år har jeg oplevet fem gange så mange mesterskabsfejringer, som jeg fik lov til at dække som sportsjournalist i 10 år på Sjælland. Det skal ikke gøres til en personlig fortælling, men jeg nævner det kun for at understrege, at vi i Nordjylland skal sætte pris på den nuværende succes. Den kommer ikke af sig selv, og den skal ikke tages for givet.

Folk i Aalborg kan med rette sige, at de bor i Danmarks sportsby nummer et, men lad os lægge den nordjyske beskedenhed fra os og slå fast, at Nordjylland er Danmarks sportsregion nummer et. Hverken mere eller mindre. Det er nemlig ikke kun Aalborg-holdene, der præsterer på den helt store klinge. Det samme kan siges om så mange andre nordjyske atleter, at det må få lokalpatriotismen helt op at ringe. Kort sagt: Vi nordjyder er fantastiske til at levere resultater.

Det er VI, der skal fremhæves. Sådanne resultater bygger nemlig ikke kun på professionelle forhold. Det bygger på et græsrodsarbejde, som er altafgørende. Det er samme historie, om det er den frivillige badmintontræner i Skagen, forældrefodboldtræneren i Aalborg eller den frivillige håndboldtræner på Mors. De her resultater er en udløber af det store frivillige arbejde, som heldigvis får gode kår efter en svær corona-tid.

Apropos corona havde søndagens ishockeyfest i Sparekassen Danmark Isarena ikke været noget uden de mange fans, der pakkede det hele ind i et smukt lydtapet. En guldfejring er ikke noget uden folk til at skabe stemning, og tak for, at vi nu igen kan fejre nordjysk succes sammen. Der er nemlig meget at fejre, og derfor er det også meget passende, at Aalborg er værtsby, når der i slutningen af juni afvikles den første fælles danske DM-uge med et væld af forskellige idrætsgrene. Her kommer der med garanti flere nordjyske medaljer på bordet, for vi er som sagt skide gode.