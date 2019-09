Legende løb igen med sejren ved Aalborg Store Pris

HESTESPORT:Charlottenlund-træner Steen Juul er en levende legende i dansk travsport. Med otte derbysejre er der ingen over og ingen ved siden af.

Han kom søndag eftermiddag til Racing Arena Aalborg for at få revanche med Daytona, som galopperede i selve derbyet for tre uger siden.

Den dag var mestertræneren selv på sidelinjen med en skade, men ved Aalborg Store Pris var han tilbage i sulkyen.

Fra start var han offensivt indstillet og kunne tidligt sende Daytona til føring. De værste konkurrenter fandt gode positioner, og der var lagt op til en forrygende opløbskamp.

Med 700 meter til mål kom angrebene fra bagfeltet, men Daytona og Steen Juul havde masser af kræfter til at afvise. Ind på opløbet var der stadig fuld fart under kedlerne, og Daytona spurtede i mål til en sikker sejr og fik dermed en velfortjent revanche.

- Det var en kæmpe skuffelse, da han galopperede i Derbyet, for jeg følte, at hesten var god nok til at vinde den dag. Jeg havde en utrolig god fornemmelse, da vi gik ned ad sidste langside, hvor han fortsat føltes rigtig stærk. Han gik på bidet, da jeg bad ham om fuld fart. Vi fik lidt afstand til konkurrenterne i sidste sving og så blev han faktisk lidt bekvem. Jeg kaldte på ham ind på opløbet, og han vandt faktisk lettere end det måske lige så ud til ved første øjekast, sagde en veltilfreds Steen Juul efter sejren, som var den 10. i det mest prestigefyldte løb på Aalborgbanen.

I Aalborg Store Pris Consolation blev det lokal sejr til Pauli Andersen med familien Skovsgaard-ejede og trænede Double Up. Fra yderste spor blæste parret til spids og fik siden lov til at bestemme tempoet. Ind på opløbet stak Double Up væk fra konkurrenterne og sejrede ganske sikkert for aalborgbanens trænernestor.

- Han har været syg i de sidste to starter, men i dag var han frisk - næsten for frisk. Det er en sejr, som betyder noget ekstra. Familien Skovsgaard er rigtigt gode venner af stalden, og det er noget særligt at give dem en sejr som den her, forklarede Pauli Andersen i sejrsinterviewet.

Der var lagt op til et seværdigt opgør i Jubilæumspokalen, hvor lokale Slide So Easy og Flemming Jensen skulle tage kampen op mod den internationale stjernetraver Pastore Bob.

Den svenske topkusk Peter Ingves sendte tidligt Pastore Bob til spids, og parret var siden en for stor mundfuld for de danske deltagere, og sejren blev usædvanlig sikker. Der var topsport over hele linjen på Racing Arena Aalborg, hvor Flemming Jensen blev topscorer med fire sejre til stalden.