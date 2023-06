Legende på vej ud af Aalborg, men langt fra færdig med byen

AALBORG:I disse dage er spillerne fra Aalborg Håndbold på en sidste tur med kliken i Barcelona, inden de spredes for alle vinde. For syv af dem er der tale om en afskedstur, og for målmand Mikael Aggefors er det samtidig et farvel til den aktive karriere.

Svenskerens ophold i Aalborg Håndbold sluttede med en skuffende sølvmedalje, men samtidig fik han også den opløftende besked, at hans syv års indsats i det nordjyske udløser en plads i klubbens "Hall of Fame".

- Jeg var virkelig ked af det, da vi havde tabt finalen til GOG, for denne gang kunne jeg ikke sige til mig selv, at jeg nok skulle tage revanche i næste sæson. Når det er sagt, er det selvfølgelig kæmpestort for mig at blive anerkendt på den måde, så mit navn og ansigt nu for altid kommer op at hænge i Gigantium, siger Mikael Aggefors.

Aalborg Håndbolds Hall of Fame Aalborg Håndbold har til dato optaget syv spillere i klubbens Hall of Fame.

Kristian Kjelling (2009-2013)

Jan Lennartsson (2007-2013)

Ole Erevik (2011-2015)

Håvard Tvedten (2002-2006 og 2011-2016)

Sander Sagosen (2014-2017)

Magnus Saugstrup (2014-2021)

Mikael Aggefors (2016-2023) Aalborg Håndbold VIS MERE

I løbet af den kommende måneds tid skal familien Aggefors have pakket deres ting ned i rækkehuset i Aalborg, for 3. juli overtager de nøglerne til familiens nye hus i Alingsås hjemme i Sverige.

- Det var også her, vi boede, før vi tog til Danmark. Dengang arbejdede jeg som systemudvikler i en IT-virksomhed i Alingsås, som jeg også har været tilknyttet i min tid i Aalborg. Der skal jeg fremadrettet arbejde på fuld tid, fortæller Mikael Aggefors.

Alingsås har i øvrigt stolte håndboldtraditioner og har et hold i den bedste svenske herrerække. En anden afgående Aalborg-profil Felix Claar har også fået sin håndboldopdragelse i Alingsås, og her vil Mikael Aggefors højst sandsynligt tilbringe en del af sin fritid.

Mikael Aggefors' karriere peakede i 2021, da han var med til at sikre Aalborg Håndbold både DM-guld og en plads i Champions League-finalen. Arkivfoto: Lars Pauli

- Jeg har været i dialog med klubben om at få en lille rolle som målmandstræner fremadrettet, og det er vel heller ikke umuligt, at jeg kunne finde på at tage en trænerrolle, hvis en af mine børn begynder at spille, fortæller Mikael Aggefors.

Siger ikke nej til Aalborg

Skulle han i løbet af den kommende sæson få et opkald fra Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, med en opfordring til kortvarigt at genoptage karrieren for at hjælpe klubben med et akut problem, smækker Aggefors i hvert fald ikke røret på.

- Jeg vil skynde mig at sige, at jeg ikke håber, han ringer og spørger om den form for hjælp, for så ville det betyde, at nogen er blevet skadet. Men skulle det komme dertil, ville jeg nok ikke kunne sige andet end ja, indrømmer han.

Mikael Aggefors Født: 20. januar 1985 i Stockholm (38 år)

Familieforhold: Gift og far til to sønner på fire og syv år

Spillede i sin håndboldkarriere for to klubber: Alingsås og Aalborg

Det blev til 310 officielle kampe hos aalborgenserne fra 2016 til 2023

Var fast inventar på det svenske landshold gennem en årrække

Var reserve ved OL i Rio i 2016 og spillede ved OL i Tokyo i 2021 VIS MERE

Uanset hvad kommer man dog også fremadrettet til at kunne møde familien Aggefors i Aalborg.

- Min store søn på syv år har jo boet i Danmark hele sit liv og snakker flydende dansk og har gode venner her, så vi kommer helt klart tilbage til Aalborg mange gange i fremtiden. Både på ferie og for at hilse på i håndboldklubben, lover han.