Legenden vandt ingen titler som Aalborg-spiller, men nu kommer guldhjelmene i en lind strøm

HERNING:Ronny Larsen formåede aldrig at vinde guld, som spiller i Aalborg, men tirsdag aften tog han sit tredje guld, som en del af setuppet omkring klubben. I 2017 som assistenttræner og de to seneste sæsoner som sportschef i Aalborg Pirates.

- Jeg er Aalborg-dreng helt ind til knoglerne, så det er jeg superglad for, men det er spillerne, som har leveret det hårdeste arbejde. Jeg er stolte af dem, og vi går alle rundt med den fedeste følelse, lyder det fra Ronny Larsen, som ikke kan dy sig for at sende en stikpille til Herning, som han i 1990'erne var med til at vinde tre DM-titler med.

- Nu når vi ikke vandt på hjemmebane, så er Herning det næstbedste sted. De snakker altid om, at de er Danmarks mest vindende klub, men hvis jeg læser rigtigt, så står der 2012 på den seneste titel omme bag mig. Vi har fået tre siden, lyder det fra Ronny Larsen med et stort smil.

Sportschefen ser tilbage på en sæson, som ikke ubetinget er gået piraternes vej. Der har været små bølger undervejs, men ikke større end at piratskibet har kunnet overkomme udfordringerne og til sidst stå med guldmedaljerne om halsen.

- Vi har gennem sæsonen haft et par perioder, hvor vi ikke har ramt vores topniveau, men efter 48 kampe sluttede vi på førstepladsen i grundspillet. Det vidner om, vi alligevel har haft god stabilitet.

- Jeg er stolte af drengene og den indsats, som de har leveret gennem sæsonen. De steppede virkelig op i aften (tirsdag, red.) og viste, at de ikke ville ud i en altafgørende kamp syv. Og så er det vildt at vinde to år i træk. Det er rigtig svært at gøre, når alle ønsker at slå os, så vi er virkelig stolte, siger han.

Ronny Larsen har som nævnt vundet guld et par gange de seneste år, så han ved om nogen, hvordan det bliver fejret på holdet.

- Vi har gået rundt i en slutspilsboble, så det er ikke til at finde ud af, hvilken dag det er. Men jeg mener, at det er tirsdag, og så er vi nok færdig med at fejre det på søndag. Den skal bare have fuld skrue, lyder det sportschefen.