Lejeaftale bliver permanent: AaB sælger Oliver Abildgaard til Rubin Kazan

FODBOLD:I januar blev Oliver Abildgaard hjemme, da AaB skulle på træningslejr i Spanien, fordi han var tæt på et skifte til russisk fodbold.

Dengang endte det "blot" med en lejeaftale med russiske Rubin Kazan, men den nordjyske midtbanespiller har gjort det så godt i Rusland, at den lejeaftale nu bliver til et permanent skifte, og Oliver Abildgaard har skrevet under på en aftale, der gælder frem til sommeren 2024.

- Oliver har gjort et stærkt indtryk i sin første tid i Rubin Kazan, og det endda selvom den russiske liga ligesom alle andre steder har været afbrudt på grund af coronavirus. Vi er glade for, at det nu er en realitet, at han kan fortsætte sit udenlandske eventyr, som han har haft et brændende ønske om at få opfyldt, og vi ønsker Oliver al mulig held og lykke, siger AaB's sportschef Inge André Olsen.

Oliver Abildgaard startede inde, da Rubin Kazan tog et stort skridt væk fra bundplaceringerne i den russiske Premier League med en sejr på 2-1 ude over Ural, hvor han spillede samtlige 90 minutter.

- På baggrund af salget af Oliver Abildgaard opjusterer AaB resultatforventningerne til 2020 fra et minus i niveauet 7-12 mio. kr. til et resultat i niveauet nul til minus 5 mio. kr. Heri er indregnet investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling. Der er i resultatforventningen ikke indeholdt øvrige transferpåvirkninger, mens konsekvenserne af Covid-19 er en usikkerhedsfaktor, skriver AaB i en pressemeddelelse.