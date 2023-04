Lejesvend bakker op om stortalent - men spilletid har skuffet

HERNING:23-årige Nico Mantl fik fredag debut i Superligaen, da han indtog målet for AaB. Det skete, da Theo Sander var blevet fravalgt og måtte overlade sin vante startplads i ligaen.

I stedet var det den tyske lejesvend, som har stået to pokalkampe for klubben i foråret. Fredag blev han passeret mod FC Midtjylland, da Gustav Isaksens skud blev rettet af, og målmanden kom til kort.

- Det var en svær kamp, hvor vi var lidt uheldige. De havde en masse chancer, men jeg føler, at det var meget uheldigt, at vi lukkede det mål ind. Lige nu er jeg skuffet over resultatet, men jeg føler, at jeg gjorde et godt stykke arbejde. Jeg hjalp holdet. Men i sidste ende blev det en uafgjort, og det ville være bedre, hvis jeg fik et clean sheet, siger Nico Mantl.

Den konstituerede cheftræner i AaB, Oscar Hiljemark, roser målmanden for sin præstation i Herning.

- Midtjylland er en rigtig hård modstander på standardsituationer, og hvordan de angriber boksen, og hvor stærke de er derinde, men jeg synes, han havde en super fin kamp, siger AaB-træneren.

Mod Midtjylland sad 18-årige Theo Sander således på bænken, og den 23-årige tysker har kun roser tilovers for sin unge målmandskollega, der måtte vige pladsen i målet i denne omgang.

- Han er et stort talent og har en lys fremtid foran sig. Jeg synes, at vi har et godt forhold både på og uden for banen, men vi prøver at presse hinanden. Jeg prøver bare at gøre mit bedste til træning, og da jeg ikke spillede, bakkede jeg ham op. Det har han også sagt, at han vil gøre på samme måde, når det er ham, der ikke spiller, siger Nico Mantl.

- I sidste ende er det trænernes beslutning, og jeg er glad for også at få chancen i ligaen. Nu skal jeg bare se fremad, fortæller han.

Han kom ved årsskiftet til fra Red Bull Salzburg, hvor AaB har lånt målmanden sæsonen ud. Dermed lignede det et oplagt bud på en førstemålmand i kampen for overlevelse. Det har også skuffet tyskeren, at han indtil videre har været forvist til bænken i Superligaen.

- Selvfølgelig tog jeg til AaB for at spille mange kampe, og det udfoldede sig en smule anderledes. Det er trænernes beslutning, og jeg har bare prøvet at gøre det bedste på træningsbanen og gøre mig fortjent til min chance, siger Mantl.

Kampen mod FC Midtjylland endte 1-1, hvor Allan Sousa bragte AaB foran kort inden pausen.