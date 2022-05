Lejesvends fremtid uafklaret: Giver AaB et skud

FODBOLD:I jagten på mere spilletid skiftede AaB-spilleren Oliver Klitten forud for denne sæson til 1. divisionsklubben Hobro IK på en etårig lejeaftale.

Offensivspilleren har kontrakt med AaB frem til sommeren 2023, men det er ikke ensbetydende med, at næste sæsons fremtid er på plads for den 22-årige fodboldspiller.

- Jeg ved endnu ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg regner med at starte op i AaB til sommer, og så tager jeg det, som det kommer. Jeg vil forsøge at tilspille mig en plads på holdet, siger Oliver Klitten.

Den udlejede AaB-spiller startede sin tid i Hobro med masser af spilletid på kanten, men da cheftræner Martin Thomsen gik over til at spille med wingbacks i november faldt kampminutterne drastisk. I hvert fald lige indtil Mathias Haarup skiftede til norsk fodbold. Efterfølgende har Klitten været den foretrukne spiller på højre wingback.

- Han er kommet med en fantastisk energi og kvalitet. Det er tydeligt, at han kommer fra et rigtigt godt ungdomssetup i AaB. Han har stor kvalitet på bolden, en målnæse uden lige, og så har han gode lunger, der gør ham farlig som wingback. På den position kan man ofte løbe forholdsvis uopdækket ind i feltet, siger Martin Thomsen, der ikke kun roser Klittens fodboldkvaliteter.

- Han er et godt menneske, som passer perfekt ind i Hobros værdier. Han står for hårdt arbejde, og i den periode hvor han ikke spillede så meget, trænede han på et højt, højt niveau. Som træner er han en rigtig dejlig spiller at have i truppen.

Oliver Klitten, der har scoret seks mål i 1. division, har ligeledes været tilfreds med Hobro-tiden.

- Jeg har været rigtig glad for min periode i Hobro. Det har været fedt, og jeg har fået en masse spilletid. Så det har været rigtigt positivt.

- Jeg synes, at wingbacken passer fint, men jeg skulle lige lære den i starten. Jeg er som udgangspunkt offensivt anlagt, så det defensive skulle lige under huden, lyder det fra lejesvenden.

Oliver Klitten ønsker at holde alle muligheder åbne for den kommende sæson. Foto: Bo Lehm

Oliver Klitten har gjort et godt indtryk på Hobro-træneren, som gerne ser, at han også har ham til rådighed efter indeværende sæson.

- Det er naturligt, at der er startet en indledende dialog, og det tror jeg også, at Lars (Justesen, teknisk chef for Hobro, red.) og Inge (André Olsen, sportschef i AaB) kigger på. Vi skal først have gjort det færdigt og sikret en ny sæson i 1. division, og så må vi se, hvad fremtiden bringer. Det ligger jo på AaB’s banehalvdel i forhold til, hvor de ser Klitten. Jeg kan forestille mig, at Lars Friis vil kalde alle lejespillere hjem og se dem an, men jeg håber, at vi har ham til rådighed efter sommerferien, siger Martin Thomsen.

Den unge fodboldspiller ønsker da heller ikke at lukke døren for Hobro på nuværende tidspunkt.

- Jeg vil ikke afvise noget, som tingene ser ud nu. Hobro er stadig en mulighed, men jeg tager det stille og roligt og ser hvilke muligheder, der byder sig.