Lesniak ser AaB som et skridt frem

FODBOLD: For anden dag i træk kunne AaB tirsdag præsentere en ny spiller, da slovakiske Filip Lesniak som ventet blev offentliggjort på en treårig aftale.

Midtbanespilleren har tilbragt de sidste fem år af sin karriere i engelske Tottenham, hvor det i foråret blev til debut i Premier League i storsejren på 6-1 ude over Leicester.

Alligevel ser han skiftet til AaB som et godt træk i karrieren.

- Jeg ser det helt klart som et skridt frem. AaB er en stor klub i dansk fodbold med hele fire mesterskaber og the Double i 2014. Jeg er i en alder, hvor det for mig gælder om at få spilletid, så jeg er rigtig glad for, at aftalen med AaB er faldet på plads, siger Filip Lesniak.

Han karakteriserer selv som en alsidig midtbanespiller.

- Jeg er som udgangspunkt en defensiv midtbanespiller, men jeg kan også tage del i det offensive arbejde. Men man kan være helt sikker på, at jeg altid giver 100 procent og virkelig løber solen sort, siger slovakken.

Trods det, at der nu er fokus på AaB, så glemmer han alligevel ikke den majdag, hvor han spillede på hold med Christian Eriksen og Harry Kane.

- Det er helt sikkert en dag, som jeg aldrig kommer til at glemme. Men Tottenham er lagt bag mig nu, og jeg har fuld fokus på en forhåbentlig positiv fremtid i AaB, siger han.