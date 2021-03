Lettelse hos AaB's redningsmand: - Der røg 50 kilo af skuldrene

FODBOLD:Lettelsen var ikke til at tage fejl af, da en hel AaB-trup brugte dommer Aydin Uslus slutfløjt i superligakampen mod SønderjyskE som et signal til at sætte i spurt ned mod Jacob Rinnes mål for at falde svenskeren om halsen.

Få sekunder forinden havde målmanden med en pragtredning nemlig sikret AaB den første sejr i 2021. Rinnes feberredning fra Bård Finnes afslutning fra nært hold sørgede for, at Iver Fossums straffesparksscoring sikrede AaB en meget tiltrængt 1-0-sejr.

- Det er som om, at der røg 50 kilo af skuldrene der, for der har været pres på. Vi er de første til at være utilfredse med det, vi har præsteret på det sidste, så det var virkelig dejligt at vinde i dag, siger Jacob Rinne.

Se masser af billeder fra kampen nederst i artiklen.

Sejren var også Martí Cifuentes’ første som cheftræner for AaB.

- Jeg er glad. Jeg er glad på spillernes vegne, for de har arbejdet hårdt, selv om det ikke har givet resultater, og jeg er glad på staben og hele klubbens vegne. Jeg har oplevet opbakning fra spillere, staben og ledelsen i klubben, der har ageret med stor ro i en svær situation. Det er jeg taknemmelig for, siger Martí Cifuentes.

De seks første kampe under den spanske træner havde bare givet tre point, og bunden blev ramt i onsdags med 1-2-nederlaget til AC Horsens. Til lørdagens træning havde 35 fans fundet vej til AaB’s træningsanlæg for at signalere deres utilfredshed.

- De fans, der kom ud på Hornevej, er fans, der lever for AaB hver dag. De kom for at støtte os, og de kom ikke med nogen dårlig attitude eller noget. Det var med et meget godt signal om, at de bakker os op, men at de kræver mere af os, og det gør vi også selv, siger Jacob Rinne, mens Martí Cifuentes supplerer:

- Det gav os et boost, at de kom ud på anlægget og viste, hvad AaB betyder for dem, så den her sejr er også for dem.

Med sejren kravlede AaB op på ottendepladsen, men det er kun en dårligere målforskel, der holder nordjyderne ude af top-seks inden de to sidste grundspilskampe mod Vejle og OB.

- Det var vores første sejr, men forhåbentlig bare en af mange, så vi skal også holde vores fødder på jorden. Nu har vi to kampe, hvor det er op til os. Når man har én sejr i syv kampe, skal man måske ikke være ekstremt optimistisk, men jeg ved, hvad de her spillere indeholder af kvalitet, siger Martí Cifuentes.

Søndagens kamp på udebane mod Vejle Boldklub bliver dog uden forsvarsstyrmanden Rasmus Thelander, der er i karantæne efter den advarsel, han pådrog sig i mandagens kamp.