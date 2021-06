Lettelse i AaB efter redning: - Det betyder alverden for vores projekt

FODBOLD:AaB’s fodboldkvinder sikrede sig lørdag endnu en sæson i landets bedste række.

En 1-0-sejr over ASA, Aarhus samt hjælp fra AGF, der spillede 1-1 mod Odense, betød, at AaB gik forbi fynboerne og sammen med AGF sikrede sig de to billetter til næste sæsons Gjensidige Kvindeliga.

- Det betyder alverden for det projekt, vi har gang i, at vi bliver i ligaen. Det bliver nemmere at finde sponsorer, vi får flere penge fra DBU, og det er også nemmere at finde spillere, når man skal spille liga og ikke 1. division, siger Kjeld Simonsen, der er direktør i AaB.

Han måtte dog gennemleve en nervepirrende lørdag eftermiddag, før ligabilletten var i hus. Én enkelt scoring til enten Odense eller ASA havde betydet, at Odense havde fået ligabilletten i stedet.

- Min opdatering fra Odense var også lidt bagud, så det var virkelig nervepirrende. Der skulle jo ikke meget til for, at det ville tippe til den anden side, konstaterer Kjeld Simonsen.

Nu kan han i stedet se frem til en ny sæson i Gjensidige Kvindeligaen, og det skal Claus Larsen have en stor del af æren for, efter at han i april trådte til som cheftræner efter en fyring til Martin Dale Stephens.

- Claus er kommet ind og har givet gejst og stor tro på tingene. Der har været en figthervilje uden lige på holdet, og det er det, der har båret os igennem, siger Kjeld Simonsen.

I næste sæson håber han dog, at AaB ikke skal ud i det samme nedrykningsdrama.

- Vi vil have et mål om at komme med i top-seks og slutspillet. Vi er klar over, at det bliver svært, men det kunne virkelig være rart at gå ind til foråret med en vished for, at vi ikke kan rykke ned, for det har været nogle nervepirrende uger, siger Kjeld Simonsen.