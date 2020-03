Lettelse i Aalborg Håndbold: Champions League udskudt

HÅNDBOLD:EHF har truffet beslutningen om at udskyde de kommende europæiske håndboldkampe indtil videre frem til 12. april.

Hos Aalborg Håndbold har de mest af alt bare ventet på at beslutningen blev truffet. Det betyder, at den forstående duel i 1/8-finalen i Champions League mod FC Porto bliver udskudt til en endnu ukendt dato. Aalborgenserne skulle have spillet første kamp i Portugal lørdag 21. marts.

- Det er det eneste rigtige at gøre. Vi kan jo ikke komme til Portugal, og de kan ikke komme herop. Vi gik sådan set bare og ventede på, at det blev officielt, fortæller direktør Jan Larsen.

Det hele sker på grund af den hastige udvikling af COVID-19 situationen, og hvordan det hele kommer til at se ud, er svært at sige. For nu er den 12. april også kun en måske-dato.

- Nu må vi bare vente og se, hvad det ender med, og hvad der sker fremadrettet og hvordan det hele udvikler sig. Vi må tage det, som det kommer, siger Jan Larsen.

EHF's beslutning står i stærk kontrast til det Internationale Håndboldforbund, der har besluttet at gennemføre OL-kvalifikationskampe uden tilskuere.