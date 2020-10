Lettet Aalborg-træner: Vi må gerne stille større krav til os selv

HÅNDBOLD:Det blev en særdeles hektisk håndboldkamp, da Aalborg Håndbolds danske mestre tirsdag aften mødte Fredericia på udebane i Håndboldligaen. Til slut kunne nordjydernes cheftræner, Stefan Madsen dog juble over en sejr på 36-33.

- Det var for hektisk i perioder, og vi lavede for mange individuelle fejl i begge ender af banen. Vores forsvar hang jo slet ikke sammen i starten af kampen, hvor vi tabte for mange dueller, lyder trænerens analyse.

Via 17-17 ved pausen bølgede kampen frem og tilbage, og syv minutter før tid var stillingen stadig helt lige: 30-30.

Se billederne fra Fredericia her:

41















































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Vi har heldigvis været gode til at bevare roen og strukturere lidt om undervejs. Vi gik op i en 5-1-formation til slut, og det slog noget af deres spil i stykker og blev vel afgørende for, at vi tog sejren, forklarer Stefan Madsen.

Cheftræneren er dog ved at være lidt træt af de gyser-afslutninger, Aalborg har haft på deres seneste tre kampe, hvor de kun har vundet med det yderste af neglene.

- Jeg ville nu gerne have kampene afviklet lidt anderledes. I øjeblikket formår vi ikke at få kampene afgjort forholdsvis hurtigt - som det var tilfældet i starten af sæsonen.

- Der mangler måske lidt ydmyghed i nogle situationer, og der vil jeg gerne have, at vi stiller endnu større krav til os selv. Men vi glæder os stadig over alle de point, vi kan få ind på kontoen, for vi spiller rigtig mange kampe lige nu, siger Stefan Madsen.