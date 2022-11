Lettet Hamrén så længe et nervøst AaB-hold

MIDDELFART:AaB fik onsdag den pligtsejr, de var taget til Middelfart for at hente i Sydbank Pokalen, og superligaholdet er med en 2-1-gevinst over 3. divisions tophold klar til forårets kvartfinaler

Erik Hamrén havde til kampen skiftet syv spillere i forhold til weekendens superligakamp, og i den målløse første halvleg var svenskeren langt fra tilfreds med det, han så.

- Vi skal selvfølgelig give kredit til Middelfart for at gøre det godt, men jeg synes bestemt ikke, at vi var særligt gode. De spillere, der fik chancen i den her kamp, har gjort det godt til træning, men jeg synes, at vi reagerede - mere end vi agerede. Middelfart vandt for mange løse bolde og dueller til min smag, og vi så lidt nervøse ud, siger Erik Hamrén.

Middelfart - AaB 1-2 (0-0) Fodbold

1/8-finale, Sydbank Pokalen

Mål: 0-1 Allan Sousa (54.), 0-2 Louka Prip (83.), 1-2 Marcus de Claville Berthelsen (90.)

Advarsler, AaB: Kasper Høgh (62), Allan Sousa (66.), Iver Fossum (78).

Opstilling AaB (3-4-3): Oscar Linnér, Daniel Granli, Lars Kramer, Kristoffer Pallesen, Jeppe Pedersen, Malthe Højholt, Oliver Ross (Iver Fossum, 60.), Andreas Poulsen (Kilian Ludewig, 60.), Allan Sousa, Kasper Høgh (Anosike Ementa, 83.), Younes Bakiz (Louka Prip, 20.).

Dommer: Jacob Carlsen (middel)

Tilskuere: 1328

Dagens AaB'er: Louka Prip

AaB-træneren var mere tilfreds med de sidste 45 minutter, hvor han så Allan Sousa og Louka Prip bringe AaB på 2-0, inden Middelfart reducerede på et frispark i overtiden.

- Anden halvleg var meget bedre fra vores side, men det var en typisk pokalkamp med et hav af dueller og tvivlsomme kendelser. Så sker der altså sjove ting, men vi kom for at gå videre, og den opgave løste vi. Det betyder ikke, at vi ikke tager et kritisk blik på, hvad vi gjorde mindre godt i kampen, forsikrer Hamrén.

AaB kan dermed tage en sejr med ind til efterårets sidste kamp, hvor de søndag gæster topholdet FC Nordsjælland i Superligaen.