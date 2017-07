Lettet Pallesen: Det har været en rutsjebanetur

FODBOLD: Et par ugers tovtrækkeri mellem Viborg og AaB fik mandag sin afslutning, da AaB kunne offentliggøre, at man har købt Kristoffer Pallesen.

Til stor glæde for den 27-årige højre back.

- Det er rigtig dejligt, at det nu er på plads. Det har været undervejs et stykke tid, så jeg er rigtig lettet nu, for det var det her, jeg gerne ville, fortæller Kristoffer Pallesen.

For Kristoffer Pallesen er et nervepirrende forhandlingsforløb nu overstået.

- Det har været lidt af en rutsjebanetur. På et tidspunkt troede jeg, at det var ved at gå i vasken, og på andre tidspunkter så det ud til at skulle lykkes. Jeg har ikke kunnet gøre andet end at følge spændt med, og jeg er rigtig glad for, at det fik den udgang, det fik, siger Kristoffer Pallesen.

Som udgangspunkt var Viborg trods sidste sæsons nedrykning fra Alka Superligaen nemlig ikke interesserede i at sælge højrebacken.

- Jeg meddelte Viborg, at jeg ikke var interesseret i at forlænge min kontrakt, når den udløb om et år, og så så de heldigvis med milde øjne på det, da jeg fik en god mulighed i AaB, siger Kristoffer Pallesen.