Lettet Stefan Madsen efterlyser især én ting efter Aalborgs gyser i Skjern

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds cheftræner var lettet over sejren, men også irriteret over, at det overhovedet blev spændende til slut, da de danske mestre lørdag var på besøg i Skjern.

En føring på 26-22 med fem minutter tilbage blev forvandlet til 26-26, så Lukas Sandell måtte hive en afgørende scoring frem til 27-26 med blot 11 sekunder tilbage af håndboldligakampen.

- I den situation må vi simpelthen ikke lukke Skjern ind i kampen igen. Der skal vi have kynisme og effektivitet nok til bare at afgøre tingene, fastslår Stefan Madsen.

Aalborgenserne havde på det tidspunkt overvundet en sløj start på kampen, hvor der blev begået mange tekniske fejl og afsluttet på for mange halve chancer.

- Vi lavede kun fem mål på de første 14 minutter, og det er meget usædvanligt for os. Vi stod fornuftigt defensivt og gav Simon Gade gode betingelser i målet, men i den modsatte ende manglede der noget tempo, erkender Stefan Madsen.

Stefan Madsen i aktion på bænken i lørdagens kamp i Skjern. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Den helt store profil, da Aalborg Håndbold fik taget teten i kampen, var den islandske verdensstjerne Aron Pálmarsson, der netop er vendt tilbage efter en skadespause. Han blev topscorer med syv mål.

- Vi fik set nogle af de kvaliteter, vi ved, han besidder, og det gør bare en forskel at have den slags individualister på en dag, hvor tingene ikke lige kører i olie for holdet. Han tog virkelig depechen, roser Stefan Madsen, der dog mener, der er meget mere i vente fra Pálmarsson.

- Der går stadig noget tid, før han er i topform, selvom vi fik en smagsprøve i Skjern. Der mangler stadig den sidste tryghed i tingene, mener cheftræneren.

Som en streg i regningen hos Aalborg Håndbold måtte de se René Antonsen udgå, efter at anføreren i anden halvleg fik et slag på hoften i forbindelse med en screening.

- Vi håber bare, at det er et blåt mærke, han har fået, men vi må afvente og se, hvordan det ser ud de kommende dage, forklarer Stefan Madsen.