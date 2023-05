Ligadrømmen brast for EH Aalborg

AALBORG:Kravet var ufravigeligt for EH Aalborg. Hvis drømmen om en plads i næste sæsons liga skulle bestå, skulle man vinde over Ajax København.

Københavnerne havde vundet den første af potentielt tre playoff-kampe og kunne derfor nøjes med uafgjort i søndagens kamp for at booke billetten til næste års liga.

Kampens indledning lovede ikke godt for de nordjyske ligaforhåbninger. Ajaxs hurtige bagspillere havde relativt let ved at komme på kant af et tydeligvis udfordret Aalborg-forsvar, og samtidig havde EH Aalborgs angreb svært ved at få bragt kvalitet nok ind i afslutningerne til at udfordre den københavnske keeper.

Det blev dog bedre i takt med, at første halvleg ramte halvvejsmærket. Særligt Andrea Jacobsen spillede godt hos hjemmeholdet.

Da EH Aalborg fik reduceret antallet af tekniske fejl og dårlige afslutninger var der pludselig belæg for at være med på lige vilkår med et Ajax-hold, der også havde problemer med at holde sig fra de tekniske fejl.

EH Aalborg var foran 16-15 halvvejs gennem kampen. Ajax kom ud til anden halvleg i et offensivt forsvar, og det tog i første omgang luften ud af EH Aalborgs angrebsspil, hvor afslutningerne ligesom i begyndelsen af kampen savnede kvalitet.

Pludselig gik det stærkt ned ad bakke for EH Aalborg, der ikke kunne følge med Ajax med på måltavlen. På det tidspunkt blev det også relevant at adressere EH Aalborgs mangel på redninger fra keeper Johanne Graugaard. Retfærdigvis skal det siges, at hun ikke fik megen hjælp af sit forsvar, men Ajaxs afslutninger gik i mål, hvis de var indenfor rammen.

Da Ajax bragte sig i front med 25-21, virkede kampen og ligaplads-spørgsmålet afgjort. EH Aalborg gik i syv mod seks rent offensivt, men det havde den effekt, at det næsten kom til at virke vanskeligere for EH Aalborg-spillerne at komme frem til gode afslutningsmuligheder.

Når EH Aalborg fik spillet sig frem til store chancer, var der stadig for stor spildprocent, og Ajaxs keepere vandt klart kampen i kampen. Blandt andet derfor blev det aldrig for alvor tæt.

Med sejren til Ajax København står det klart, at EH Aalborg også i næste sæson er at finde i 1. division, og her er det store spørgsmål, hvilket ambitionsniveau klubbens økonomi tillader?

EH Aalborg havde tidligere på sæsonen visse økonomiske kvaler, men de er blevet klaret. Nu må tiden vise, om man kan fastholde en økonomi, der kan være med i toppen af landets næstbedste række.