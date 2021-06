Superstjerne dedikerer sig til Aalborg: Måske skal jeg lære dansk

ISHOCKEY:Med det danske VM-exit er der ikke meget hockey tilbage for de danske ishockeyfans, der nu må gå i sommerhi, mens de venter på istiden atter indfinder sig til efteråret.

Det betyder dog ikke, at interessen for dansk ishockey er stilnet af. Tværtimod. Der er nemlig silly-season, og her flyder det med mere eller mindre troværdige rygter.

Denne off-sesason har der ikke været mange rygter om Pirates-profiler. Kaptajnen Julian Jakobsen er allerede på kontrakt for næste sæson i lighed med flere landsmænd. Dermed samler de største spørgsmålstegn sig omkring de udenlandske profiler.

Her er der nu godt nyt om den største profil. Kirill Kabanov har nemlig valgt at sætte sin signatur på en kontrakt, der binder ham til Aalborg Pirates de kommende tre sæsoner. Dermed når den alsidige russer op på seks sæsoner som pirat-profil, hvis han fuldfører kontrakten.

- Det har været en relativt let beslutning for mig at lave den her aftale med Aalborg. Det har mest af alt handlet om at skabe noget tryghed og stabilitet for mig og min familie. Det har vi her i Aalborg, siger Kirill Kabanov.

Holdkammerat i særklasse

I 2010 blev han draftet af NHL-klubben New York Islanders. Det blev aldrig til kampe i NHL, men Kabanov har erfaring fra både russiske KHL og svenske SHL, der er to af de stærkeste ligaer i Europa. Som 28-årig er der heller ikke tale om en spiller, der er ude på at vride de sidste kroner ud af karrieren. Det er med andre ord en markant aftale, som Aalborg Pirates har landet.

- Kirill er nok den bedste holdkammerat, jeg nogensinde har set. Der er intet egoistisk i ham. Med de færdigheder han har, så burde han faktisk være mere selvisk, men han knokler i holdets tjeneste, og han kan også være den afgørende spiller. Han er på mange måder en atypisk russisk spiller, siger sportschef Ronny Larsen, der ikke tøver med at male med den helt store pensel, når der skal tegnes et billede af Kabanovs kvaliteter.

- Det er ligaens bedste spiller, vi har forlænget med. Overall er han den bedste spiller. Vi får lavet noget meget grundig statistik fra et russisk firma, der går i dybden med alle aspekter af spillet, og her er Kirill med afstand den bedste spiller, når man laver en samlet score, fortæller Ronny Larsen.

Sportschefen hæfter sig ved, at Kabanov rent socialt indgår perfekt i Pirates-truppen, hvor har har gode relationer til de danske spillere.

- Han hænger ud med de danske spillere. Kirill omfavner virkelig vores kultur, og han er bare et sindssygt godt menneske. Ligeså begejstret vi er for hans store kvaliteter på banen, ligeså glade er vi også for mennesket Kirill Kabanov, siger Ronny Larsen.

Danmark er moderne socialisme

Kirill Kabanov kunne uden tvivl have landet en økonomisk mere lukrativ kontrakt i en sportslig mere udfordrende liga. Når valget faldt på Aalborg Pirates er det nogle helt andre værdier og overvejelser, der har været i spil.

- Det har ikke handlet om økonomi. Sagen er den, at jeg føler mig hjemme i Aalborg, og jeg trives med den danske mentalitet, så det har hele tiden været mit ønske at tegne en længere kontrakt med Aalborg Pirates, siger Kirill Kabanov.

Netop den danske mentalitet har familien Kabanov taget til sig, og den skal for alvor omfavnes i de kommende tre år.

- Hvem ved, måske skal jeg lære dansk, så jeg kan svare på spørgsmål på dansk. Det vil jeg ikke udelukke. Både jeg og min familie nyder virkelig Danmark og Aalborg. Vi ser frem til at skulle være her i de kommende år. Danmark er for mig det perfekte land at bo i.

- Danmark er et land med moderne socialisme, og det elsker jeg virkelig, siger Kirill Kabanov.

Kabanov er i det hele taget en person, der hurtigt vinder sympatipoint ved nærmere bekendtskab. Måske derfor får han meget sympati den modsatte vej.

- Vi elsker byen, og der er blevet vist mig meget tillid, som jeg håber, at jeg kan betale tilbage på med gode præstationer på isen, siger Pirates-profilen.

Den russiske pirat er ikke i tvivl om, hvad de tre sæsoner skal byde på ud fra et sportsligt perspektiv.

- Vi skal vinde et mesterskab igen. Det var vi meget tæt på i den forgangne sæson, men jeg er sikker på, at vi kan gøre det i løbet af de kommende år. Vi har en stærk kerne af spillere, der har været her i længere tid, og vi har alle et fælles fokus på at vinde guld næste sæson, siger Kirill Kabanov.

Kirill Kabanov er udmærker sig ved at være den i særklasse bedste spiller i den danske liga, hvis man dykker ned i de forskellige statistikker. Arkivfoto: Torben Hansen

Roser danske holdkammerater

Kirill Kabanov er uden tvivl en af de bedste spillere i næste sæsons Metalliga, men stjernenykker er ikke noget, som russeren bærer med sig ind i Pirates' omklædningsrum. Tværtimod.

- Statistikker er fine nok, men ishockey handler om så meget andet end de tal. Se bare på en spiller som Lasse Bo Knudsen. Jeg er så imponeret over det hjerte han lægger i sit spil. Det samme kan jeg sige om Jeppe Jul eller Tobias Ladehoff. De er rygraden på hele holdet. Deres indstilling inspirerer og motiverer mig, siger Kirill Kabanov.

Lige nu er han på ferie i Ukraine med familien, men når han returnerer til Nordens Paris er det med en klar forventning om, at der venter en sjov sæson.

- Det bliver så skønt, at vi får tilskuerne tilbage i hallen. Det kan man slet ikke undervurdere. Vi kunne mærke dem hele sæsonen, for de var stadig med os, men vi manglede vores syvende mand på isen, da det virkelig gjaldt, og en fyldt arena er noget af det, som jeg vil se mest frem til i den nye sæson, siger Kirill Kabanov.