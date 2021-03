Liganedrykker forstærker sig i målet

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold er godt i gang med at sætte holdet sammen til næste sæson. I den forbindelse har man været en tur i grænselandet for at finde en ny keeper. Der er tale om 21-årige Johanne Bagger Graugaard, som skifter til Vendsyssel Håndbold fra Sønderjyske, på en to-årig kontrakt. Der er tale om et gensyn mellem cheftræner Olivera Kecman og Johanne Bagger Graugaard.

- Vores veje i håndbolden krydses nok en gang. Johanne passer godt ind i den måde jeg gerne vil spille håndbold på, hurtigt angrebsspil og en masse kontra. Johanne er utrolig dygtig til lange udkast og til at bringe bolden hurtigt i spil, siger Olivera Kecman i en pressemeddelelse.

Selv er den nye keeper også ganske godt tilfreds med sit klubskifte,

- Jeg har valgt at tage til Vendsyssel, fordi jeg tror på det projekt og setup, man vil skabe i klubben. Jeg kender "Oli" fra tidligere, og jeg er helt overbevist om, at det er det bedste sted for min videre udvikling, både som håndboldspiller og som person, siger Johanne Bagger Graugaard.