Ligaprofil bliver assistent i Mors-Thy

HÅNDBOLD:Det bliver en gammel kending af Mors-Thy Håndbold, der til sommer afløser Lars Krarup som klubbens assistenttræner.

Valget er således faldet på Allan Damgaard, der fra 2006 til 2010 spillede for først HF Mors og siden Mors-Thy Håndbold, som manden, der skal supplere cheftræner Niels Agesen, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

36-årige Allan Damgaard er stadig aktiv hos TTH Holstebro, men til sommer lægger han håndboldskoene på hylden for at starte en karriere som træner hos Mors-Thy Håndbold.

- Det har været meget lige til at sige ja. Jeg har fantastiske minder fra min tid i Mors-Thy Håndbold, og jeg glæder mig meget til at komme tilbage. Jeg har puslet med tankerne om et karrierestop og vil gerne i gang med trænergerningen, så da Niels Agesen spurgte, om det kunne være interessant at arbejde sammen med ham, faldt brikkerne på plads.

- Det er nyt, og jeg er meget spændt på at skulle stå på den anden side af sidelinjen. Jeg skal lære mig selv at kende som træner, og jeg håber på at kunne sammensætte det bedste fra de mange trænere, jeg har haft i min karriere. Jeg har et meget stort vinderinstinkt, og som spiller går jeg aldrig på kompromis med mine forberedelser, og det tager jeg med mig ind i min nye rolle som træner.

- Der er et solidt fundament i Mors-Thy Håndbold med et imponerende ungdoms- og talentarbejde gennem mange år, og det glæder jeg mig til at være med til at udvikle videre på. Jeg har masser af erfaring at give videre og håber, at jeg kan bidrage til at spillerne lykkes, og samtidig vil jeg suge til mig fra Agesen og hele miljøet omkring klubben og akademiet, siger Allan Damgaard.

Mors-Thy Håndbolds aftale med Allan Damgaard gælder frem til sommeren 2025.