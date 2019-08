Ligaspiller til Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold får til den kommende sæson i kvindernes 1. division tilgang af en fløjspiller med ligaerfaring.

19-årige Sylvie Gamys spillede i sidste sæson for Ajax i HTH Ligaen, hvor hun lavede 22 mål i 26 kampe. Venstrefløjen har i flere år været inde omkring ungdomslandsholdet,

- Jeg flytter studiet fra København til Aalborg og glæder mig. Det hele er gået rigtig stærkt, men min mavefornemmelse siger mig, at det er et godt match mellem mig og Vendsyssel. Jeg har fået et godt indtryk af tingene, udtaler Sylvie Gamys i en pressemeddelelse.

I Vendsyssel Håndbold skal den nye spiller konkurrere om spilletiden med Majken Hedegaard på positionen som venstre fløj.

- Hun er spændstig, god på dueller og besidder bare nogle rigtig fine kompetencer, som jeg ser meget frem til at arbejde med, siger cheftræner Kent Ballegaard.